Pokal-Krimi in Bautzen Chemnitz schlägt Budissa erst im Elfmeterschießen. Rund 600 Zuschauer verfolgten das Spiel.

Martin Kolan (rechts, Bautzen) erzielte in der 80. Minute den Ausgleich für Bautzen. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalligist FSV Budissa Bautzen hat am Freitagabend im Viertelfinale des Sachsenpokals die Sensation gegen den Drittligisten Chemnitzer FC verpasst. Vor rund 600 Zuschauern im Stadion Müllerwiese machten die Gastgeber zunächst in der regulären Spielzeit einen 0:2-Rückstand wett. Dennis Grote (15. Minute) und Daniel Frahn (44.) hatten den Favoriten CFC in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel sorgten der 15 Minuten zuvor eingewechselte Daniel Hänsch (79.) und Martin Kolan (84.) für den 2:2-Ausgleich.

Kurz nach dem Beginn der Verlängerung gelang Josef Nemec in der 97. Minute sogar die 3:2-Führung für Bautzen, doch Anton Fink brachte den CFC mit dem 3:3-Ausgleich acht Minuten vor dem Ende der Verlängerung wieder zurück in die Partie. Dann folgte das Elfmeterschießen, nachdem Schiedsrichter Toni Wirth in den vorangegangenen 120 Spielminuten insgesamt acht gelbe Karten - für beide Vereine vier - verteilt hatte.

Im Elfmeterschießen verloren die Bautzener dann doch noch und mussten mit einer 5:7-Niederlage in die Kabinen gehen. Schon im März 2015 hatte sich Budissa im Sachsenpokal-Halbfinale dem Chemnitzer FC auf eigenem Platz mit 0:2 geschlagen geben müssen. Am Sonnabend um 13 Uhr erwartet Oberligist Bischofswerdaer FV 08 auf dem heimischen Kunstrasenplatz (Dietrich-Bonhoeffer-Straße 4) den Liga-Kontrahenten VFC Plauen zu einem weiteren Sachsenpokal-Viertelfinale.

