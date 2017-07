Poisentalstraße im Zeitplan Die derzeit gesperrte Straße ist in drei Wochen wieder offen. Für Autofahrer gibt aber auch danach noch Behinderungen.

© dpa

Halbzeit an der Baustelle Poisentalstraße: Die seit drei Wochen andauernde Vollsperrung der Straße kann voraussichtlich pünktlich zu Ferienende wieder aufgehoben werden. Wie die Stadt mitteilt, verlaufen die Bauarbeiten nach Plan. Nach aktuellem Stand kann die Straße damit auch wie geplant zum Ende der Sommerferien am 6. August wieder für den Verkehr freigegeben werden. Solange wird der Verkehr aus und in Richtung Bannewitz noch über die über die Burgker Straße, Kohlenstraße, Dresdner Landstraße und Horkenstraße zur B 170 umgeleitet.

Im Anschluss an die Vollsperrung müssen noch Restarbeiten erledigt werden. Die Poisentalstraße ist deshalb bis 26. August halbseitig dicht. Der Verkehr wird in dieser Zeit über eine Ampel geregelt.

Die Poisentalstraße ist derzeit zwischen der Hausnummer 133 und dem Ortsausgang voll gesperrt. Die Arbeiten sind in diesem Abschnitt sehr komplex und der Platz beengt. Die Stadt hatte sich deshalb für eine Vollsperrung entschieden. Für diese boten sich die Sommerferien an, da in dieser Zeit weniger Verkehr herrscht und kein Schulbus fährt. Nach dem Ende der Arbeiten im August ist der seit 2015 andauernde Ausbau der Poisentalstraße fertig.

zur Startseite