Poisentalstraße bald wieder offen Die Hauptverkehrsstraße in Freital war seit Ferienbeginn voll gesperrt. Für Autofahrer bleibt es aber eng.

In der Poisentalstraße kann der Verkehr ab Sonnabend wieder ohne Behinderungen rollen. © Andreas Weihs

Die wichtigste Verbindungsstraße zwischen Freital, Bannewitz und Kreischa wird am Sonnabend wieder geöffnet. Wie die Freitaler Stadtverwaltung mitteilt, kann die Vollsperrung der Poisentalstraße voraussichtlich am Sonnabend um 16 Uhr aufgehoben werden. Die Straße war wegen Sanierungsarbeiten seit dem Beginn der Sommerferien voll gesperrt. Obwohl die Vollsperrung nun planmäßig zum Ende der Sommerferien aufgehoben wird, bleibt es für Autofahrer weiterhin eng. Wie das Rathaus mitteilt, müssen nun noch Restarbeiten erledigt werden. Die Poisentalstraße ist deshalb bis 26. August halbseitig dicht. Der Verkehr wird in dieser Zeit über eine Ampel geregelt.

Für die Vollsperrung wurden die Sommerferien gewählt, weil in dieser Zeit weniger Verkehr herrscht und kein Schulbus fährt. Nach dem Ende der Arbeiten im August ist der seit 2015 andauernde Ausbau der Poisentalstraße fertig.

2015 hatte die Stadt zunächst den Abschnitt zwischen Heilborngraben und der Hausnummer 131 sanieren lassen. Seit Juni 2016 laufen nun die Arbeiten in dem Abschnitt zwischen Hausnummer 133 und Ortsausgang. Die Poisentalstraße bekommt auf jeder Seite einen 1,25 Meter breiten Radstreifen. Neu ist ein Fußweg stadtauswärts links. Eine von zwei Querungshilfen wird am Ortsausgang eingebaut. Autofahrer, die von Bannewitz Richtung Freital unterwegs sind, sollen dadurch auch ein optisches Signal bekommen, dass sie sich von da an im Stadtgebiet befinden. (SZ/win)

