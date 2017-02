Pötzsch wirbt bei Tillich fürs Glasmuseum Weißwassers OB trifft sich mit Größen aus dem regionalen und internationalen Politikbetrieb. Es geht um das Wohl der Lausitz.

Glasmuseum © - keine Angabe im huGO-Archivsys

In den letzten Monaten ist der Weißwasseraner Oberbürgermeister Torsten Pötzsch häufiger unterwegs als noch vor ein paar Jahren. Ursache dafür ist unter anderem sein Engagement in der Lausitzrunde. Am Freitag etwa wird er Martina Münch (SPD) treffen, die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. Am Montag hatte er einen Termin mit Christian Ehler (CDU), Mitglied des europäischen Parlaments. Ende vergangenen Jahres war Pötzsch sogar zu einem Vortrag in Brüssel. Auch dabei ging es um die Zukunft der Lausitz. Dafür gab’s auf Facebook ein Foto und ein Dankeschön von Arne Gericke, dem kommunalpolitischen Experten der EKR-Fraktion und Stimme der parteilosen Bürgermeister im Europaparlament.

Am Rande des Sachsen-Derbys Lausitzer Füchse gegen die Dresdner Eislöwen etwa sprach er mit Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU), der eigentlich ganz privat in der Eisarena weilte. In dem Gespräch habe die Haushaltssituation der Stadt und der Umlandgemeinden eine wichtige Rolle gespielt, aber auch die vielen freiwilligen und notwendigen Aufgaben, erklärte Pötzsch – so das Glasmuseum, die Feuerwehr, der Tierpark und die Sportstätten der Stadt.

Ebenfalls in der Eisarena, aber bereits im November, war Pötzsch mit dem Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) zum Gedankenaustausch zusammengetroffen. Gemeinsame Themen gab es genug. Von der E-Mobilität bis zur touristischen Verankerung in der Lausitz. Das Moment der Begegnung, das Zusammentreffen, scheint die Halle beziehungsweise das Spiel, das jeweils läuft, aufs Beste zu spiegeln. Pötzsch traf sich dort auch mit einer Delegation aus der Partnerstadt Zary, darunter Bürgermeisterin Danuta Madej.

Einige Termine nahm Pötzsch gemeinsam mit Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier (parteilos) wahr. Beide fungieren als Sprecher der Lausitzrunde. Das Bündnis aus Kreis- und Kommunalpolitikern kämpft für einen wirtschaftlichen Strukturwandel in der Lausitz.

