Pötzsch will Oberbürgermeister bleiben Nach der offiziellen Bekanntgabe seiner Kandidatur in Weißwasser am Donnerstag arbeitet er nun an einem Wahlprogramm.

Torsten Pötzsch ist seit Ende 2010 Oberbürgermeister von Weißwasser. Im Herbst stellt er sich erneut zur Wahl. © jens trenkler

Dass Torsten Pötzsch sich im Herbst dieses Jahres erneut zur Wahl des Oberbürgermeisters von Weißwasser stellt, ist kein Geheimnis. Schon vor einigen Monaten hatte er das auf Nachfrage bestätigt. Nun hat er seine Bewerbung um das höchste Amt der Stadt offiziell gemacht. Am Donnerstag sprach er vor Pressevertretern Klartext und blieb doch im Vagen. Ein Wahlprogramm könne er noch nicht vorlegen, erklärte er. Anfang August soll es stehen. Vorher sollen Gespräche mit Gruppen und Initiativen laufen, die seine Intentionen unterstützen. Welche Prioritäten er setzt, daran ließ Pötzsch aber keine Zweifel aufkommen. Im Wesentlichen habe er fünf Zielstellungen im Fokus, die es in den nächsten Jahren zu erreichen gelte und die die Entwicklung zu einer familien- und seniorenfreundlichen Stadt weiter voranzubringen. Die Schlagworte dazu lauten: Infrastruktur, Breitband, Verkehrsanbindung und Rückkehrer. Kitas, Schulen, Senioren- und Jugendclubs will er weiter ausbauen, freiwillige Leistungen der Stadt wie Tierpark, Schwimmhalle oder Bibliothek halten. „Das Museum müssen wir im Austausch mit dem Kulturraum auf ein Niveau bringen, wo es zweifellos hingehört.“ Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die weitere Entwicklung der Stadt sieht Pötzsch im Breitbandausbau. Eine funktionierende Datenautobahn könne Weißwasser für Rückkehrer attraktiv machen. Ohnehin werde ein Teil der Arbeitsplätze der Zukunft nicht mehr in der Firma, sondern zu Hause lokalisiert sein, schätzt Pötzsch. Das gelte auch für die ärztliche Versorgung, ist er überzeugt und nennt das Stichwort Telemedizin, also die ärztliche Diagnose und Therapie via Telekommunikation, das Internet etwa.

An anderen Zielstellungen arbeite er bereits. Für Freitag nächster Woche sei ein Treffen mit Bürgermeistern aus dem Süden des Landkreises anberaumt, in dem es um den Ausbau der B 178 gehe. Auch wenn die Straße in den Planungen von Bund und Land gegenwärtig nur eine untergeordnete Rolle spiele, müsse man an dem Thema dranbleiben und sich gleichzeitig bewusst sein, dass die Bemühungen um einen Ausbau nur langfristig Früchte tragen. Pötzsch geht von mindesten zehn Jahren aus.

Bildungsstandort Glasfachschule

Auch an einem Konzept für die ehemalige Glasfachschule im Zentrum der Stadt arbeite er bereits. Es gebe Bemühungen, das Ensemble als Bildungsstandort zu reaktivieren, eine Nutzung, die er nach eigenen Worten favorisiert. Schon bald werde es eine Veranstaltung dazu geben, kündigte Pötzsch an. Als aktuelle Herausforderungen sieht er die Themen Haushalt, Lehrer- und Ärztemangel, den strukturellen Wandel der Region und die Weiterentwicklung wichtiger Gebäude in der Stadt, wie Bahnhof, Volkshaus, Station Junger Techniker und Kiez. Chancen sieht er unter anderem im Tourismus, im Ausbau der Kapazitäten für die Erziehung von Kindern in Schulen, Kitas und Horten oder im Ehrenamt.

Was wäre eine zweite Kandidatur ohne Resümee der ersten Amtszeit? Die Herausforderungen im Hinterkopf, sieht Pötzsch die sieben Jahre seines Wirkens positiv. Als Erfolge nennt er das verbesserte Verhältnis zu den Umlandgemeinden, die stetig steigende Positivwahrnehmung der Stadt von außen, den engeren Kontakt zur Staatsregierung, die zahlreichen Beteiligungen von Bürgern an Entscheidungsprozessen oder die Investitionen in Straßen, Gebäude oder in den Rückbau von Brachen. Seit 2010 seien 46 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert worden, über 30 Millionen davon Fördermittel. Förderprogramme für die Region und spezielle Projekte innerhalb der Stadt nicht mitgerechnet.

Die Oberbürgermeisterwahl findet am 24. September parallel zur Bundestagswahl statt. Ein möglicher Nachwahltermin ist für den 22. Oktober angesetzt.

