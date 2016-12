Pötzsch kandidiert für zweite Amtszeit Weißwassers Oberbürgermeister will es noch mal wissen. Wann gewählt wird, ist allerdings noch offen.

Torsten Pötzsch, der Bürgermeister der Stadt Weißwasser © jens trenkler

Der amtierende Oberbürgermeister von Weißwasser, Torsten Pötzsch, will sich im Herbst 2017 zur Wiederwahl stellen. Das sagte er auf SZ-Anfrage. Als Begründung nannte er die laufenden Projekte. „Es wurden viele Dinge angearbeitet, die ich gerne zu Ende bringen möchte. Im Grunde fängt es jetzt gerade erst an, Spaß zu machen“, sagte Pötzsch. Einen dezidierten Wahlkampf will Pötzsch aber nicht führen. Stattdessen kündigte er an, seine Arbeit weiterzumachen wie bisher auch.

Vielleicht ist ein Wahlkampf überflüssig. Denn bisher gibt es noch keine Konkurrenz. Keine der im Stadtrat vertretenen Wählervereinigungen und Parteien hat bislang einen Kandidaten benannt. Das kann allerdings noch kommen. Bis zu den Wahlen im Herbst ist noch Zeit.

Ein genauer Wahltermin steht noch nicht fest. Über das Datum wird der Stadtrat voraussichtlich im Januar entscheiden. Wahrscheinlich ist entweder ein gemeinsamer Termin zusammen mit der Bundestagswahl oder ein Datum davor, sodass eine mögliche Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters dann zusammen mit der Bundestagswahl stattfinden könnte.

Der Termin für die Bundestagswahl ist im Übrigen ebenfalls offen. Er wird für gewöhnlich ein Dreivierteljahr vor den Wahlen festgelegt. Als wahrscheinliche Daten gelten der 17. und der 24. September.

