Poesie im Zauberwald Anja Mond gibt in Neuhermsdorf Yogakurse und schreibt. Das Alte Zollhaus stellt ihre Gedichte aus.

Weltenbummlerin Anja Mond aus Stralsund kommt gerne nach Neuhermsdorf. Die Yogalehrerin gibt dort im Alten Zollhaus Kurse und schreibt Gedichte. © SZ/Stephan Klingbeil

Manchmal braucht Anja Mond 15 Minuten für ihre Gedichte und Geschichten, manchmal lässt sie die Texte monatelang ruhen – und ihre Ideen reifen. Die Zeilen handeln von Abschied, von Vertrauen, vom Leben. Die 49-Jährige aus Stralsund hat sie niedergeschrieben, auf oder zwischen ihren vielen Reisen, nach Indien, Spanien, New York City. Derzeit weilt die Weltenbummlerin wieder für ein paar Tage in Neuhermsdorf.

Im Landhotel Altes Zollhaus sind einige ihrer Werke seit Kurzem Teil der Dauerausstellung. In den Zimmern zeigen 37 Künstler aus 15 Ländern ihre Werke. Jeder Raum ist eine kleine Galerie. Nun gibt es in dem Kunsthotel von Inhaber Gerrit Curcio aber auch das Poesiezimmer. Dort sind Gedichte Anja Monds ausgestellt. Die gebürtige Duisburgerin hat eine spezielle Verbindung zum Landhotel und zu Neuhermsdorf.

„Hier kann man gut abschalten, kein Internetempfang, keine Ablenkung – und der Wald hier, ich nenne ihn gern Zauberwald, hat eine unglaubliche Energie“, sagt die gelernte Verwaltungsfachangestellte, die Ende der 80er-Jahre durch ihren älteren Bruder ebenfalls Yoga für sich entdeckte.

Vor ein paar Jahren erkundigte sich Hotelchef Curcio nach Anja Mond. Sie war dann in dessen Hotel auf Sizilien tätig. Seit 2011 reist die Mutter zweier erwachsener Kinder immer wieder nach Neuhermsdorf.

Dort gibt sie Wissen über Yoga und Chakra an Kursteilnehmer aus diversen Ländern weiter. „Viele sind Wiederholungstäter, kommen öfter“, sagt die Yogalehrerin, die nach einer Ausbildung auch als Coach im Neuro-Linguistischen Programmieren arbeitet. In diesem Bereich der Kommunikationstechnik gehe es darum, nach negativen Erlebnissen positive Denkprozesse in Gang zu bringen. Entspannen, Energie tanken, Körper und Seele in Einklang bringen: Das seien Ziele ihres Ayurveda–Chakra-Yoga-Programms im Landhotel. Und ab und an schreibt Anja Mond Gedichte. 2017 soll ihr erstes Buch erscheinen, eine Novelle. In der spirituellen Liebesgeschichte „Sieben Stunden“ verarbeitet sie Reiseerfahrungen.

