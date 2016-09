Pöbeltalstraße wird gesperrt Der Damm wird ab der nächsten Woche geschüttet. Deshalb darf kein Auto mehr durchs Tal – und das für längere Zeit.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Pöbeltalstraße in Schmiedeberg wird für längere Zeit gesperrt. © Egbert Kamprath Die Pöbeltalstraße in Schmiedeberg wird für längere Zeit gesperrt.



Schlechte Nachrichten für einige Pendler im Osterzgebirge. Ab dem kommenden Montag wird die Pöbeltalstraße für längere Zeit voll gesperrt. Wie die Landestalsperren-verwaltung (LTV) weiter informiert, werde die Sperre bis Ende Juni 2018 dauern. „In diesem Zeitraum wird der Damm des Beckens mit schwerem Baugerät geschüttet“, erklärt LTV-Sprecherin Katrin Schöne. Das Material für den Damm wird in einem speziell dazu angelegten Steinbruch gewonnen, der sich etwa 200 Meter abseits der Baustelle befindet. Die dort abgebrochenen Steine werden über die Pöbeltalstraße mit schweren, überbreiten Lastern transportiert. Da die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs nicht gegeben ist, wurde von der zuständigen Verkehrsbehörde die Vollsperrung angeordnet, sagt Frau Schöne. Der Vorteil dieser Lösung: Weite Transportfahrten können dadurch auf ein Minimum reduziert werden.

Das Pöbeltal kann im genannten Zeitraum über die B 170 und die Kreisstraßen im Westen erreicht werden. Die offizielle Umleitung wird über Ammelsdorf und Schönfeld nach Oberpöbel, also die Kreisstraßen K 9042 und K 9090, geführt. Die Umleitung wird ausgeschildert. Die Arbeiten am Hochwasserrückhaltebecken Niederpöbel haben im Sommer 2014 begonnen und sollen im Jahr 2018 fertiggestellt sein. Der Damm wird als grünes Becken ohne Dauerstau gebaut und nach der Fertigstellung ein Fassungsvermögen von 1,2 Millionen Kubikmetern Wasser haben. Er soll den Hochwasserschutz im Einzugsbereich an der Roten Weißeritz verbessern und das Gefahrenpotenzial verringern. „Der verbesserte Hochwasserschutz kommt insbesondere den Ortsteilen von Schmiedeberg und Dippoldiswalde zugute, die im Pöbeltal und an der Roten Weißeritz liegen“, sagt Frau Schöne.

Bei künftigen Hochwasserlagen soll das Becken im Pöbeltal die Talsperre Malter entlasten. „Damit entfaltet es seine Wirkung bis in die Landeshauptstadt Dresden“, sagt Frau Schöne. Für den Bau des Dammes hat die Landestalsperrenverwaltung 49 Millionen Euro eingeplant.

zur Startseite