Podolski eröffnet Döner-Imbiss Der Fußballstar steht selber am Grillspieß – zumindest zum Start. Mehr als 1 000 Fans kommen zum Essen.

Poldi schneidet höchstpersönlich das Fleisch vom Spieß. © dpa

Köln. Fußballweltmeister Lukas Podolski hat am Samstag seinen neuen Döner-Imbiss in Köln eröffnet. Etwa 1 000 Fans seien am Nachmittag gekommen, als sich die ersten Drehspieße im Restaurant „Mangal Döner“ des 32-Jährigen in Bewegung setzten, teilte ein Sprecher des früheren Nationalspielers mit. „Die Euphorie ist wider Erwarten sehr, sehr groß und Lukas Podolski mit dem Start sehr glücklich.“ Laut Sprecher Sebastian Lange hatten die ersten Fans bereits gut fünf Stunden vor Öffnung vor dem Laden gewartet. Publikumsmagnet Podolski posierte fröhlich lächelnd vor einem der mächtigen Fleischspieße und schrieb für seine Fans Autogramme.

Poldi führt den Take-Away-Döner zusammen mit zwei weiteren Mitgesellschaftern. Er werde das Projekt aktiv mitgestalten, so wie er es auch bei seinem Eisladen praktiziere, hatte Poldis Sprecher Sebastian Lange zuvor gesagt.

Der Kölner Teilzeit-Gastronom spielt derzeit in Japan für Vissel Kobe und war zuvor bis Sommer 2017 beim türkischen Klub Galatasaray unter Vertrag. In Istanbul habe er viele kulinarische Spezialitäten kennengelernt und sei so auf den Geschmack gekommen. (dpa)

zur Startseite