Podologie-Praxis im neuen Wohngebiet Madeleine und Sylvio Kolb waren die ersten, die auf der Sonnenterrasse gebaut haben.

Sylvio Kolb hat im Behandlungsstuhl seiner Frau Madeleine Platz genommen. Die Podologin und Kosmetikerin hat ihre neue Praxis im Wohngebiet Sonnenterrassen eingerichtet. © André Braun

Familie Kolb lebt nicht auf großem Fuß. Aber mit vielen Füßen. Auf der Kundentoilette schmücken Fuß-Gipsabgüsse eine Wand, im Behandlungsraum steht ein Fuß auf dem Schrank und selbst die Plätzchen für die Gäste hatten Fußform. Madeleine Kolb ist Podologin – medizinische Fußpflegerin – und hat mit ihrem Mann Silvio Kolb Am Freitag ihre neue Praxis an der Württembergischen Straße eröffnet. Die beiden waren die Allerersten, die im neuen Wohngebiet Sonnenterrassen gebaut haben. Für sie war es eine gute Gelegenheit, Wohnen und Gewerbe zusammenzubringen. Die beiden hatten sich auch in anderen Wohngebieten umgeschaut, waren aber dann in Döbeln Nord gelandet. „Hier habe ich meine Kunden“, sagte die 34-Jährige. Seit 2005 hatte sie ihre Praxis an der Badischen Straße und sich in Döbeln Nord auch nach anderen Räumen umgeschaut – aber nichts passte. „Hier konnten wir alles nach unseren Wünschen bauen“, sagte Sylvio Kolb, der als Lokführer arbeitet und für die SPD im Stadtrat sitzt. Mit dem Bau hatte die beiden im Oktober 2015 begonnen. Da war die Erschließung des neuen Wohngebiets durch die städtische DWVG noch gar nicht abgeschlossen. „Aber die Absprachen haben wunderbar geklappt“, sagte Kolb.

Neben der Wohnung für die Familie ist der Anbau fürs Geschäft entstanden: zwei getrennte Räume für die Fußbehandlung und für Kosmetik. Madeleine Kolb ist ausgebildete Kosmetikerin und hatte sich an der Heimerer-Schule in Döbeln bis zum vergangenen Jahr zur Podologin weiterbilden lassen. Zu ihren Kunden gehören viele Menschen, die an Diabetes leiden und der Gefahr ausgesetzt sind, dass sich an den Füßen schwer heilenden Wunden bilden. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für diese Behandlungen.

Eigentlich sollte schon ein halbes Jahr eher eröffnet werden, aber es gab Probleme mit der Baufirma, sagte Sylvio Kolb. Viele Arbeiten hat der 34-Jährige selbst erledigt, Wände verputzt, vorgerichtet und die gesamte Außenanlage gestaltet, einschließlich Pflasterung. Das ging praktisch bis zur letzten Minute. „Ich bin vorhin erst mit dem letzten Feinschliff in der Praxis fertig geworden.“

