Podiumsdiskussion zur Integration Um das Leben mit Flüchtlingen geht es bei einer Veranstaltung im Bautzener Steinhaus.

In Bautzen gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Integration. © dpa

Im Spitzenjahr 2015 kamen 70 000 Flüchtlinge nach Sachsen, viele Hundert auch nach Bautzen und in andere Orte des Landkreises. Registriert sind sie, die Deutschkurse laufen. Doch bis zur Integration ist es noch ein langer Weg. Eine große Herausforderung für die Gesellschaft, die viele Fragen aufwirft.

„Wie wollen wir miteinander leben?“ ist deshalb das Thema einer Podiumsdiskussion, die am 6. Februar, 19 Uhr, im Steinhaus Bautzen stattfindet. Anlass für die Veranstaltung ist die Präsentation des neuen Buches „Flüchtlinge in Sachsen“, das gerade in der Edition Leipzig erschienen ist. Auf dem Podium werden Platz nehmen der Bautzener Asylheimbetreiber Peter Kilian Rausch, die Vorsitzende des Dresdner Ausländerrates In Am Sayad Mahmood, der Vorsitzende der Initiative „Coswig Ort der Vielfalt“ Sven Böttger sowie Olaf Kittel, Journalist und Herausgeber des Buches. Der Eintritt zu der von der Friedrich-Ebert-Stiftung organisierten Diskussionsrunde ist kostenlos. (SZ)

zur Startseite