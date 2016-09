Podestplätze für SSC-Skater Bei den Rollsporttagen in Großenhain sind die Meißner Sportler allerdings auch vom Sturzpech verfolgt.

Meißen/Großenhain. Tropische Temperaturen an der Wettkampfstrecke dominierten das Geschehen bei den Internationalen Großenhainer Rollsporttagen am Wochenende. Dennoch zeigten sich die Athleten des Speedskate Clubs Meißen an beiden Tagen voll auf der Höhe des Geschehens. In der Gesamt-Einzelwertung gelangen gleich vier Podestplätze. Gegen die sächsisch-thüringische, aber auch polnische und tschechische Konkurrenz setzten sich Eva-Lotta Ehrecke mit Gesamtrang 2 und Anna Baber, Victoria Krause und Max Baier mit dem Bronzerang am besten durch.

Auch die C-Schülerinnen-Staffel mit Eva-Lotta Ehrecke, Mathilde Günther und Elisabeth Succolowsky holte dank furioser Schlussrunde von Eva- Lotta Bronze. Bei den Anfängern konnten sich Greta Wittig und Amelie Patt über Silber freuen.

Nicht alle Träume gingen in Erfüllung. Einige die SSC-ler waren diesmal etwas vom Sturzpech verfolgt, was so manche weitere Podestplatzierung verhinderte.

An diesem Wochenende steht mit dem Bach-Cup von Arnstadt für die meisten Nachwuchsathleten bereits der nächste Wettkampf auf dem Programm. Eine Woche später sind die Meißner dann selbst Gastgeber – beim diesjährigen Weinberg-Cup. (cf/rt)

