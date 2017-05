Kanuslalom Podestplätze auf schwerem Wasser Coswiger und Meißner Nachwuchsathleten dominieren einen stürmischen Wettkampf.

Zum Coswiger Kanu-Slalom am Sonnabend herrschte Aprilwetter „vom Feinsten“. Von Regen, Sonne, Wind und Kälte ließen sich die Nachwuchssportler aus sieben Vereinen aber nicht erschüttern. Eine flüssig ausgehangene Strecke verlangte viel fahrtechnisches Können.

Coswigs Nachwuchstalent Felix Sachers gewann bei den Schülern B im Kajak und Einercanadier. Gleichzeitig fuhr er Tagesbestleistung, also noch besser als die Schüler A. Im gleichen Rennen belegten Vinzenz Wahode Platz 5 und Jannek Krause Platz 8. Im Rennen Schüler C Kajak überraschte Linus Thon zu seinem ersten Wettkampf gleich mit Platz 4. Weitere gute Plätze in diesem Rennen mit 16 Startern belegten Moritz Gußmann Platz 8, Jonas Krause Platz 9 und Juma Gothe Platz 10. Bei den Mädchen B im Kajak wurde Lina Gothe Zweite und Johanna Borchert Dritte bei den Jüngsten Schüler C Kajak. Mit einem 2. Platz im Mannschaftswettbewerb 3xK1 in der Besetzung Sachers/Thon/Linaschke wurde ein weiteres gutes Ergebnis erzielt.

Die SG Kanu Meißen schickte die „zweite Reihe“ in Coswig an den Start. Maximilian Streck (Schüler A) und Maximilian Herrschuh (Schüler B) belegten im K1 sowie im C1 in ihrer Altersklasse jeweils zweite Plätze. Bei den Schülern C konnte sich im K1 Marc Streck mit zwei sehr guten Läufen an die Spitze setzen. Aeneas Heinecke belegte Platz 5 knapp vor Mannschaftskamerad Felix Schmidt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten sich Elias Rogoll und Alberich Stamm im 2. Lauf noch entscheidend verbessern, auch wenn es noch nicht für einen vorderen Platz reichte. Bei den weiblichen Schülern C K1 siegte Ashley Heinecke ganz knapp vor ihrer Vereinskameradin Helene Gensior. In den Mannschaftswettbewerben steigerten sich die Meißner noch einmal. Das Team Streck/Streck/Herrschuh siegte trotz 10 Strafsekunden. (pt/sh)

