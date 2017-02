Podemus eröffnet am Schillerplatz neu Nach einem Umbau gibt es jetzt mehr Platz für die Produkte. Und eine Überraschung.

Nächste Woche ist es so weit: Der Biomarkt Podemus eröffnet seine Filiale am Schillerplatz wieder. Am Donnerstag ab 9 Uhr startet der Betrieb mit Livemusik und Probierständen. Neu ist der sogenannte Podemuser Stadt-Euter. An der Station sollen die Kunden ihre Milch selbst zapfen können.

In der ersten Januarwoche verkaufte der Markt seine letzten Waren, danach schloss der Laden zum Umbau. Bis Mitte kommender Woche werden jetzt noch ein neuer Fußboden und eine neue Heizung verlegt. „Die Wärme von unten wirkt sich ganz entscheidend auf den Krankenstand der Mitarbeiter aus, der deutlich sinkt“, so das Unternehmen. Es entstehen auch breitere Gänge, bevor der Supermarkt mit 360 Quadratmetern Verkaufsfläche und großem Sortiment wieder öffnet. Auch die Führung durch den Laden soll anders werden. Der Eingang bleibt wie gehabt, der Ausgang wird in das ehemalige Fotogeschäft verlegt. Rund 200 000 Euro kostet der Umbau. (SZ/jv)

