Plüschiges Sprachtalent Lingufino heißt der Kobold der Dresdner Firma Linguwerk. Mit der Weltneuheit können sich Kinder unterhalten.

Um die Technik, die Lingufino sprechen lässt, kümmert sich Ingenieur Volker Wintsche (r.). Für den Klang sorgt Schauspielerin Mirjam Köfer, Tochter von Herbert Köfer. Die Stimmpatin war vier Tage im Tonstudio, um Sätze und Wörter einzusprechen. © Sven Ellger

Einfach lingutopisch! Die gelbe Plüschfigur mit Latzhose und blau-roter Ringelmütze gerät verbal richtig aus dem Häuschen. Das ist Motivation für den kleinen Jungen, der gerade mit ihr spielt – und sich richtig mit ihr unterhält. Lingufino heißt der Spielzeug-Kelf, eine Mischung aus Kobold und Elf. Mit dem Fantasiewort „lingutopisch“ belohnt er eine gute Unterhaltung. Denn das kuschelige Sprachass versteht rund 2 500 Wörter und Sätze, spricht selbst 1 500 Sätze. Eine Weltneuheit aus Dresden, die Kindern helfen will.

Hochdeutsch, bitte!

In einem Regal im Büro der Firma Linguwerk ist die Evolution von Lingufino zu sehen. Frühe Entwürfe des Kelfs hatten größere Ohren, kleinere Augen, andere Hosen oder Mützen an. Das Ziel war immer das gleiche: Ein Spielzeug zur Sprachförderung wollten die drei Geschäftsführer Karina Matthes, Rico Petrick und Horst-Udo Hain mit ihrem Team entwickeln. Ganz am Anfang dachten sie an einen Teddy. „Aber wir haben uns dann doch für etwas Eigenes entschieden, wollten nicht den tausendsten Bären produzieren“, erinnert sich Petrick. Er und Hain haben beide auf dem Gebiet der technischen Sprachverarbeitung promoviert. Mit Karina Matthes fanden sie 2009 eine Medienpädagogin und Wirtschaftswissenschaftlerin für die Firmengründung. Doch bis zum heutigen Aussehen Lingufinos vergingen einige Jahre.

Entwicklungsarbeit ist schließlich eine Zeitfrage. Linguwerk ist gut im Geschäft. Für Kunden realisiert das Unternehmen mit Sitz in der Schnorrstraße technische Lösungen für die Automobilbranche oder Medizintechnik. Nicht alles hat mit Sprache oder Sprachsteuerung zu tun. „Da blieb leider nur zwischendurch Zeit für Lingufino“, sagt Karina Matthes. Bei seiner Entwicklung arbeitet die Firma auch eng mit der HTW Dresden zusammen. Dass ein sprechendes Kuscheltier auch Kritiker findet, ist den Machern bewusst. „Wir wollen und können die Eltern nicht ersetzen. Wir möchten aber die Kinder gern in ihrer Entwicklung unterstützen.“ Die Figur soll sie zum Sprechen animieren, zum hochdeutschen Sprechen. Redet sein Gegenüber undeutlich, stellt sich Lingufino auch mal stur: „Ich kann dich nicht verstehen.“



Das Herzstück von Lingufino ist ein kleines Kästchen, das Dialogmodul. Das befindet sich in seinem Bauch, kann beim Waschen des Kuscheltiers einfach entfernt werden. Darauf ist das Wissen des kleinen Sprachtalents gespeichert. Zu Lingufino gehören spezielle Bücher, die das Team von Linguwerk entwickelt hat. Die tragen Titel wie „Das Geheimnis von Lingunia“ oder „Das wunderliche Holzding. Zu jedem Buch gibt es einen kleinen Chip, der in das Dialogmodul eingelegt wird. Damit beherrscht Lingufino die auf das Buch abgestimmten Sätze. Er liest die Geschichte vor, stellt Fragen zu den Bildern, lässt die Kinder Rätselraten, zählt mit ihnen oder singt Lieder. Die sollten zwischen vier und sieben Jahren alt sein. Blättert das Kind eine Seite um, drückt es den Bauchknopf des Plüschtiers. Jetzt weiß auch Lingufino, wo es weitergeht.



Knapp 120 Euro kostet er, dazu gibt es das erste Buch. Jedes weitere kostet samt Geschichten-Chip 30 Euro . Das von Linguwerk erdachte System kommt so ganz ohne eine Verbindung zum Internet aus. Vielleicht ein Pluspunkt für die Kaufentscheidung. Erst vor Kurzem sorgte eine Puppe aus den USA für Wirbel, die sich mit dem Internet verbinden muss, um zu sprechen. Die NSA im Kinderzimmer, meinten Kritiker. Auf der Nürnberger Spielzeugmesse fand Lingufino schon die ersten Fans. Wenn der gerade gestartete Verkauf läuft, könnten auch bald seine Freunde Elfie und Edison in die Kinderzimmer einziehen. Ihre putzigen Prototypen gibt es bereits.

