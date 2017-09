Plüschige Einhörner auf Erfolgskurs Das siebte Draisine-Rennen in Ottendorf-Okrilla ist vorbei. Die Veranstaltung konnte viele Premieren feiern, unter anderem internationale Teilnehmer.

Die vier Mädels des Unicorn-Racingteams haben die erste offizielle Frauenwertung für sich entschieden. Außerdem konnten sich die Einhörner den Sonderpreis für das beste Kostüm sichern. © König Bäder/U. Köhler

Normalerweise herrscht Sonntagmittag am Bergener Ring im Gewerbegebiet Ottendorf-Okrilla herrliche Ruhe. Selten ist ein Auto unterwegs und in den zahlreichen Unternehmen ist meist auch niemand anzutreffen. Doch einmal im Jahr ist von dieser idyllischen Ruhe nichts mehr übrig. Denn einmal im Jahr wird eine Badewannen-Draisine auf den stillgelegten Schienenstrang gehievt, der sich anschließend für einige Stunden in eine Rennpiste verwandelt. So, wie am vergangenen Sonntag.

Entlang der Strecke, an der sich die 15 Männer-, vier Frauen- und zwei Kinder-Mannschaften ihre Fahrerlager aufgebaut hatten, standen Jung und Alt beisammen, um die Teams in ihren fantasievollen Kostümen lautstark anzufeuern. Denn nicht nur das Schnellste, sondern auch das schönste Team bekommt beim Ottendorfer Draisine-Rennen traditionell einen Preis. Und den holten sich als Neulinge in der Badewanne die vier jungen Damen des Unicorn-Racingteams, die sich als kuschlige Einhörner mit kuschligen Einhorn-Hausschuhen, bunten Socken und wilden Perücken kreativ in Schale geworfen hatten. Und: Das quirlige Damenquartett initiierte in der Rennpause sogar die erste Polonaise in der Geschichte des Draisine-Rennens.

Nächste Auflage schon geplant

Und wie lief das Rennen? Schließlich wurde die Liga der außergewöhnlichen Biertrinker im vergangenen Jahr nach zahlreichen Erfolgen erstmals von den ACO Akrobaten vom Siegertreppchen gestoßen. Haben sie es geschafft, sich den Pokal zurückzuholen? Und wie lief es bei den Frauen- und Kinderteams, die erstmals in der Geschichte des Draisine-Rennens eine eigene Wertung bekommen haben? Fest steht: Jedes Team hat um jede Hundertstelsekunde gekämpft und nach Aussagen von Veranstalter Torsten König war die Stimmung einfach großartig. Und nach zwei packenden Durchgängen standen die Sieger auch fest. Mit einer Sektdusche und lautem Jubel nahmen die „ACO Akrobaten-Supporter“ zum zweiten Mal hintereinander den Pokal bei den Männern in Empfang. Die Plätze zwei und drei belegten „Die Helden in Strumpfhosen“ und „Studio 40“. Die Drittplatzierten sorgten übrigens mit ihrem Equipment für den guten Sound an der Strecke.

Die erstmalig durchgeführte Frauen- und Kinderwertung entschieden – Trommelwirbel – ebenfalls die Einhorn-Damen für sich, die damit ihre Premiere in der Badewanne perfekt machten. Auf dem zweiten Platz landete das Team mit dem längsten Namen: „Ein Hauch von Gewalt und eine Ladung mit Gefühl“. Die „LKC Frauen Power“ konnten sich den dritten Platz sichern. Der Trostpreis für die langsamste Zeit ging diesmal an die „Prager olympische Nationalmannschaft“, die eigens aus dem Nachbarland angereist war. Damit war das Draisine-Rennen immerhin erstmalig auch international!

Das achte Ottendorfer Draisine-Rennen findet dann im September des kommenden Jahres statt. So lange bleibt es auf den stillgelegten Schienen am Bergener Ring wieder ruhig. Doch eben nur, bis zum nächsten Jahr.

zur Startseite