Plünderung nach Brand untersucht Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen nach dem Brand an der Dresdner Straße in Zittau abgeschlossen.

Nach einem Brand im Januar 2016 in Zittau kam es zu Plünderungen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen abgeschlossen. © dpa-tmn

Zittau. Die Ermittlungen der Polizei zur Plünderung in einem Haus an der Dresdner Straße nach dessen Brand im Januar 2016 sind abgeschlossen. Nun liegen die Akten bei der Staatsanwaltschaft zur Entscheidung, teilte die Polizei auf Anfrage mit. In der Dresdner Straße 19 hatte es am 22. Januar 2016 gebrannt. Durch Feuer und Löschwasser war das Haus zwischenzeitlich nicht bewohnbar. Das nutzten Diebe und plünderten im Haus. Wenige Tage später fand die Polizei Diebesgut bei zwei Tatverdächtigen in Zittau. (SZ/tm)

zur Startseite