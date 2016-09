Plötzlich zu viele Kinder Für die Grundschule Langebrück liegen 71 Anmeldungen für 2017/18 vor. Das sind deutlich mehr als vorhergesagt.

Die Langebrücker Grundschule ist schon jetzt über die Kapazitätsgrenze belegt. Für das Schuljahr 2017/18 sind noch einmal mehr Kinder angemeldet, als aufgenommen werden können. © Archivfoto: Willem Darrelmann

Die Statistiker haben es ausgeschlossen, jetzt ist es doch passiert. An der Grundschule Langebrück sind für das Schuljahr 2017/18 bis jetzt 71 Mädchen und Jungen angemeldet worden. „Diese Zahl hat mir die Stadtverwaltung Dresden mitgeteilt. Sie wurde mir auch auf Nachfrage von der Grundschule bestätigt“, sagte Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU).

Die Zahl hat weitreichende Konsequenzen. Im kommenden Jahr müssen danach an der Grundschule Langebrück drei erste Klassen gebildet werden. Platz ist in der Einrichtung aber nur für zwei neue Klassen. Auch die Hortplätze reichen nicht aus. Eltern haben schon in der Vergangenheit über die Enge in der Schule geklagt. Hartmann ist deswegen so verärgert, da bislang eine so hohe Zahl an Erstanmeldungen als unwahrscheinlich erklärt wurde. „Wir hatten Mitarbeiter des Schulverwaltungsamtes bei uns im Ortschaftsrat. Uns wurde auch auf Nachfrage versichert, dass die Zahlen darauf nicht hindeuten und jetzt haben wir genau diese Situation.“ Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Kinder hinzukommen, sagt er. In Langebrück stehen nach seinen Angaben mehrere Hausverkäufe bevor. „Es ist durchaus möglich, dass Familien mit Kindern herziehen und der Nachwuchs vor der Einschulung steht.“

Raumcontainer als Option

Laut Christian Hartmann ist jetzt schnelles Handeln geboten. „Wir werden das Schulverwaltungsamt zur nächsten Sitzung des Ortschaftsrates einladen. Dabei wollen wir Vorschläge zur Lösung des Problems vorgelegt bekommen. Außerdem wollen wir wissen, weshalb die Prognosen wieder so daneben gelegen haben“, sagt er. Das Thema soll auch bei den Haushaltsverhandlungen mit der Stadt Dresden angesprochen werden. „Ziel ist es, Geld für zusätzliche Schulkapazitäten einzuplanen. Eine Lösung wäre, Raumcontainer auf dem Schulhof aufzustellen.“ Nach seinen Worten dürfe es nicht passieren, dass ortsansässige Kinder auf andere Schule verteilt werden. „Der Grundschulbezirk Langebrück darf nicht mit anderen zusammengelegt werden. Derartigen Bestrebungen werden wir nicht zustimmen.“ Auch Elternvertreter sind entrüstet. Für Thomas Mayer-Ross, Elternsprecher der Langebrücker Grundschule, ist es völlig unverständlich, dass keine verlässlichen Prognosen vorliegen. „Seit Jahren liegen die Voraussagen für Langebrück daneben. Daraus müssen doch endlich die richtigen Schlüsse gezogen werden.“

