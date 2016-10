Plötzlich weniger Parkflächen Die Stadt hat in der Bergstraße die Buchten auf sechs Meter verlängert und viele Plätze verschwanden. Nun gibt`s Kritik.

Weniger Parkbuchten auf der Bergstraße in Großenhain – das sagen die Anwohner. Die Stadt behauptet, dass sich die Anzahl nicht verändert hat. © Anne Hübschmann

Ines Schramm ist außer sich: Warum wurde ein Großteil der Parkplätze an der Bergstraße abgeschafft, fragt sich die junge Großenhainerin. Durch Fahrbahnmarkierungen am Dienstag hätte die Stadt viele ehemalige Parkbuchten schraffieren und damit quasi verschwinden lassen.

Die Flächen, die weiterhin da sind – und das ist in etwa nur noch die Hälfte – sind mit sechs Meter Länge größer als bisher. „Wo früher vier Autos standen, passt jetzt vielleicht noch eins hin“, meint auch Anwohnerin Charlott Wenzel. Von den Änderungen wurde vorher keiner informiert, beklagt Frank Sachse vom gleichnamigen Autohaus an der Bergstraße.

Allerdings wurde die neue Markierung vorgenommen, um es besonders den Anwohnern leichter zu machen. Die stellen ihre Fahrzeuge zumeist in den Grundstücken ab. „Auf der Straße parken nicht nur Gäste, sondern auch viele Gartenbesitzer von der Anlage Michaelisheim“, sagt Frank Sachse. Doch bisher sei die Straße so zugestellt worden, dass man nur schwer in die Grundstücke hinein und wieder herausgekommen ist. „Da war ständige Unfallgefahr, das haben wir immer wieder angemahnt“, so Frank Sachse. Nun herrscht Unverständnis, warum die Anwohner nicht wenigstens mit einem Schreiben in Kenntnis gesetzt wurden. „Das ist kein Miteinander, mit uns hat niemand geredet“, beklagt Sachse. An dem Tag sei zuerst die Kehrmaschine bekommen, dann der Laubsauger und dann die Markierer. Die hätten erklärt, dass die Autos heutzutage größer sind und deshalb die Mindestlänge von Stellflächen auf sechs Meter erweitert wurde.

Vor Jahren, noch unter Oberbürgermeister Müller, wurden die Parkbuchten auf Anwohneranregung von der linken auf die rechte Seite verlegt. „Das war gut“, meint Frank Sachse vom Citroën-Autohaus. Auch jetzt könne ein Fahrzeugtransporter nur rückwärts von einer Seite ins Gelände einfahren. Charlott Wenzel findet die neue Anordnung ebenfalls nicht optimal. „Wir kommen manchmal schlecht ins Grundstück rein und raus“, sagt sie. Die Stadtverwaltung aber argumentiert, dass keine Parkflächen weggefallen sind. „Nachdem im vorigen Jahr auf der Bergstraße eine Oberflächenbehandlung erfolgt ist, wurden jetzt die bestehenden Parkflächen im Bestand wieder markiert“, so die Stadt.

