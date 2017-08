Plötzlich waren fünf Feiertage weg Ende August 1967 wurde die Fünf-Tage-Woche eingeführt. Der freie Sonnabend veränderte auch im Kreis Zittau einiges.

über die Umstellung der Fahrpläne.

Im April 1967 hatte die SED auf ihrem VII. Parteitag die durchgängige Einführung der Fünf-Tage-Arbeitswoche beschlossen, nachdem in der DDR ab 9. April 1966 der freie Sonnabend für jede zweite Woche eingeführt worden war.

Die neue Regelung war eine gravierende Änderung, die nahezu alle Lebensbereiche betraf. Hinter den Kulissen gab es deshalb auch im Kreis Zittau sehr viele Überlegungen und Absprachen, um sicherzustellen, dass der durchgängige Wegfall der Arbeit am Sonnabend nicht die Produktion gefährdet, aber auch das allgemeine Zusammenleben nicht verschlechtert. Ab Mitte August publizierte die „Sächsische Zeitung“ die Ergebnisse dieser Überlegungen und informierte über die zu erwartenden Veränderungen.

Viele Lebensmittel-Verkaufsstellen blieben künftig sonnabends geschlossen, andere dafür montags. Industriewaren-Läden in Zittau öffneten nur noch jeden zweiten Sonnabend, in den größeren Landgemeinden lediglich einmal monatlich. Dafür hatten viele Geschäfte am Freitag bis 19 Uhr auf. Die vorgesehene Arbeitszeitverbesserung sollte also auch den Mitarbeitern im Handel zugutekommen.

Für die Arbeiter in der Industrie bedeutete die Umstellung auch, dass Busse und Bahnen im Berufsverkehr zu anderen Zeiten fahren mussten. Ab 28. August bis zur Fahrplanumstellung am 24. September wurde deshalb ein Sonderfahrplan eingeführt. Zuvor war zum Beispiel in einer Fahrplankonferenz am 23. Juni im Werk 6 des Textilkombinates Zittau (TKZ) über die künftigen Fahrpläne diskutiert worden. Festgelegt wurden fünf sogenannte Verkehrskomplexe: „Zittau-Normalschicht“, Hirschfelde, Niederoderwitz, Großschönau und Seifhennersdorf. Der Sonderfahrplan beinhaltete auch eine Regelung, dass Reisende in Richtung Großschönau vorübergehend in Mittelherwigsdorf umsteigen sollten. Aber nicht alle Interessen konnten berücksichtigt werden. In diesem Falle wurde das Prinzip „Mehrzahl dominiert über Minderheit“ angewendet.

Bei der medizinischen Versorgung änderte sich für die Patienten nicht viel. Aber die Verantwortlichen waren aufgefordert, zu organisieren, dass Arbeitszeitvorteile der neuen Regelungen auch bei den dortigen Beschäftigten ankamen. Immerhin bedeutete die durchgängige Fünf-Tage-Woche einen spürbaren Rückgang verfügbarer Arbeitszeit. Etliche Zittauer Betriebe wie Robur, die Konsum-Bäckerei, das Federnwerk oder die Bunt- und Samtweberei wurden für Initiativen gelobt, die Zeit einsparen halfen.

Etwas zusätzliche Arbeitszeit brachte die sicher umstrittenste Festlegung dieser Reform. Beginnend mit Ostermontag wurden fünf überwiegend kirchliche Feiertage gestrichen. Das war ein Wermutstropfen in der allgemeinen Freude, künftig Sonnabend freizuhaben. Eine Berufsgruppe konnte sich allerdings nicht freuen: die Lehrer. Auch nach der Reform war am Sonnabend Schule. Erst ab 1990/91 gab es am Wochenende zwei Tage schulfrei.

