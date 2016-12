Plötzlich war der Vertrag gekündigt Eine Geschäftsfrau ließ sich arglos über neue Strompreise beraten. Die Folgen waren nicht absehbar.

Ein Anbieterwechsel kann Geld sparen. Aber es gibt auch dubiose Unternehmen. © dpa

Im Frühsommer erhielt die Hohnsteiner Geschäftsfrau einen Anruf. „Am anderen Ende war ein junger dynamischer Mensch von einem Energieunternehmen. Der sagte, dass man speziell Gewerbetreibende anspreche und denen anbiete, Stromkosten zu sparen. Das klang nicht schlecht und ich ließ mich telefonisch beraten, aber eben nur, um mich zu informieren“, erzählt die Geschäftsfrau, die anonym bleiben will. Für sie war mit der telefonischen Beratung das Thema allerdings abgeschlossen. Wechseln wollte sie nicht. „Ich habe nichts unterschrieben. Es gab keinen Vertrag, weder auf Papier noch im Internet“, sagt sie. In dieser Woche kam dann das böse Erwachen. Sie erhielt einen Brief von der Enso, ihrem jetzigen Energieversorger. In diesem Schreiben wird ihr mitgeteilt, dass der Versorgungsauftrag durch die Enso gekündigt wird, da sie ja einen anderen Versorger beauftragt habe. Natürlich war die Aufregung bei ihr groß. Denn sie hatte weder bei der Enso gekündigt, noch einen neuen Vertrag unterschrieben. „Ich habe mich sofort telefonisch mit der Enso in Verbindung gesetzt, denn ich will ja dort Kunde bleiben.“

Das war auch richtig so. Denn die Enso empfiehlt ihren Kunden, denen solche Gespräche komisch vorkommen, sich sofort beim eigenen Energieversorger zu melden. Die Geschäftsfrau appelliert nun an andere Gewerbetreibende, die vielleicht auch solche Anrufe erhalten. Sie sollten alles erst ganz genau prüfen, bevor sie sich auf ein Gespräch einlassen. Die Firma selbst wirbt für sich als regionales Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung. Das Unternehmen sei ein verlässlicher Partner für lokale und regionale Energieerzeugung. Geworben wird unter anderem mit Gutscheinen und Prämien für den Fall, dass man Nachbarn, Freunde und Bekannte gewinnt, zu diesem Unternehmen zu wechseln. Ob auch die Geschäftsfrau so einem Werber aufgesessen ist, kann derzeit nicht geklärt werden. Eine entsprechende Anfrage der SZ zu dem Geschäftsgebaren des Unternehmens blieb unbeantwortet.

