Plötzlich war das Benzin alle Guter Preis und lange Schlange an den Kaufland-Zapfsäulen in Radebeul. Die Leuna-Havarie ist sogar hier zu spüren.

0Am Freitag war die Schlange schon wieder lang an der Tankstelle Weintraubenstraße – es gab auch wieder ganz normal das Superbenzin. © Norbert Millauer

Ja, sind wir denn in Venezuela, sagt ein Autofahrer und knallt die Tür wütend wieder zu. Wie etwa ein Dutzend weiterer Autofahrer hatte er sich Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, an der Kaufland-Tankstelle angestellt, um vom gerade angezeigten niedrigen Kraftstoffpreis zu profitieren.

Es war gegen 18.30 Uhr. Die Preissäule warb mit 1,24 Euro für Super. Das lockt. Doch der gerade noch an der einer der vier Supersäulen tankende Kraftfahrer winkt schon aufgeregt. Nicht nachrücken bedeutet er, die Tanks sind leer. Er ziehe gerade noch den Rest raus.

Ratloses Diskutieren setzt ein. Einige fluchen und brausen davon. Andere denken, dass sie doch noch was abkriegen. Da erscheint die Frau aus dem Kassiererhäuschen mit rotem Absperrband, um es um die gesperrten Säulen zu wickeln.

Geduldig erklärt sie all den Wartenden, dass das Super wirklich ausgegangen ist. Auf Nachfragen sagt sie: Ja, das hänge mit der Havarie in der Total-Raffinerie in Leuna zusammen. Auch bei Diesel habe es diese Woche schon mal einen Engpass gegeben.

Vor einigen Tagen hatte es geheißen, dass diese Probleme sich nur auf Tankstellen der Marke HEM auswirken und auch nur vorwiegend rund um Leipzig. Offenbar ist es aber weitreichender.

Wolfram Centner, Betreiber der Tankstelle an der Meißner Straße in Radebeul-West, holt seinen Nachschub selbst mit dem Tanklaster aus dem großen Totallager an der Bremer Straße in Dresden und habe gar keine Probleme, die Kunden ausreichend zu versorgen. Er habe allerdings beobachtet, dass derzeit Tanklastwagen von weit her nach Dresden kommen, um sich hier Kraftstoff zu holen, weil ihre Gesellschaften direkt oder indirekt an der Versorgung der Leuna-Pipeline hängen.

Das Lager in Dresden gehört zwar der französischen Gesellschaft Total, aber auf den Tanks haben sich auch andere Gesellschaften eingemietet. Und die wiederum bestellen zum Beispiel Kraftstoff in der tschechischen Raffinerie de Pétrole nahe Litvinov (Leutensdorf), westlich von Teplice (Teplitz). Das Besondere an der Radebeuler Kaufland-Tankstelle ist, dass sie gar nicht zu Kaufland gehört, sondern vor Jahren an Total verkauft wurde. Der dort angebotene preiswertere Kraftstoff – gegenüber großen Markentankstellen – wird aber direkt aus den Totalbehältern geholt. Dort kommt man offenbar zu bestimmten Zeitpunkten ans Limit der Versorgungsmöglichkeiten.

Nachgefragt in der Total-Pressestelle, ob es weitere Auswirkungen im Kreis Meißen gibt und wann die Misere mit Leuna behoben sein wird, gibt es vom in Berlin ansässigen Kommunikationsdirektor Burkhard Reuss folgende Antwort: Der durch den Brand vom 17. Mai verlängerte Wartungsstillstand der Raffinerie Leuna wirkt sich auf die gesamte Region Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen aus, die im Normalfall überwiegend aus Leuna versorgt wird. Übrigens auf verschiedene Anbieter, da auch viele unserer Wettbewerber in Leuna Kraftstoffmengen einkaufen.“

Die Tankläger in der betroffenen Dreiländer-Region müssen nun anderweitig versorgt werden. Dies geschehe überwiegend per Bahn, zum Teil würden auch mit Tanklastzügen Kraftstoffe über längere Strecken gefahren.

Obendrein seien zusätzliche Züge und Tankwagen im Einsatz. Reuss: „Die längeren Strecken und zusätzlichen Verladezeiten kosten aber Zeit und beinhalten das Risiko von Verzögerungen.“

Genau ein solcher Fall sei an der Kaufland-Tankstelle, die von Total beliefert wird, eingetreten. Es gelinge aber, solche vereinzelt vorkommenden Lieferverzögerungen in der Regel nach ein paar Stunden wieder aufzufangen. „Die Versorgung insgesamt ist gesichert. Da Leuna in den vergangenen Tagen wieder einen Teil der Anlagen angefahren hat, kommt jetzt auch wieder Kraftstoff aus Leuna, was die Situation stabilisiert“, sagt der Total-Sprecher.

An der Radebeuler Tankstelle ist auch wieder Normalbetrieb. Vor Ort heißt es, dass in den frühen Morgenstunden wieder aufgefüllt wurde. Super läuft wie üblich aus dem Zapfhahn – und die Schlange ist, wegen der Preise, auch wieder da.

