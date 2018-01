Plötzlich Tempo 30 Pirna will an einigen Straßen das Tempo drosseln. Eilig montierte Schilder an der Rottwerndorfer sorgen aber nun für Ärger.

Vor dem evangelischen Schulzentrum an der Rottwerndorfer Straße stehen seit vergangener Woche neue Tempo-30-Schilder. Nicht jedem ist das schon geläufig, die Neuregelung behagt vielen Kraftfahrern nicht. © Norbert Millauer

Pirna. Der Plan, den Pirna für Sicherheit zugunsten der Fußgänger schmiedet, ist im Grunde gut gemeint. An sensiblen Stellen wie vor Schulen, Kindertagesstätten und Pflegeheimen will die Stadt zusätzliche Tempo-30-Strecken einrichten. Die Kraftfahrer sollen dort die Geschwindigkeit drosseln, damit Passanten nicht über Gebühr gefährdet werden. Doch an der Art und Weise, wie Pirna das Vorhaben umsetzt, entzündet sich Kritik.

Erst in der vergangenen Woche legte das Rathaus im Stadtentwicklungsausschuss ein Arbeitspapier für die Langsamfahrstrecken vor. Neun Standorte ließ die Stadt untersuchen, vier davon kommen für die Tempo-30-Strecken in Betracht. Laut der Stadt sollen die entsprechenden Schilder im ersten Quartal 2018 aufgestellt werden. Später konkretisierte das Rathaus nochmals, dass die Verkehrszeichen spätestens nach den Winterferien montiert sein sollen. Doch die eilig aufgestellten Schilder an einer speziellen Stelle sorgen jetzt für mächtig Ärger.

Vor dem evangelischen Schulzentrum an der Rottwerndorfer Straße soll es künftig eine Tempo-30-Zone geben – laut der städtischen Vorlage aber erst, wenn die Bildungsstätte mit der endgültigen Schülerzahl in Betrieb geht, was derzeit noch nicht der Fall ist. „Die Realität sieht allerdings anders aus“, klagt Olaf Lenke in einem Brief an die Sächsische Zeitung. Die Schule sei noch nicht fertig, aber die Schilder mit „30“ und der umstrittenen Geltungsdauer „werktags, 6 bis 17 Uhr“ ließen einen schon zweifeln. Und in der Tat: Die Schilder wurden schon in der vergangenen Woche aufgestellt, offenkundig schon vor dem Termin im Ausschuss.

Überdies stößt die Geltungsdauer auf Unverständnis. „Mich wundert die Zeit von 6 bis 17 Uhr. So zeitig geht sicher noch kein Kind zur Schule“, sagt Ramona Malt im sozialen Netzwerk Facebook. Und viele stoßen sich auch an dem Zusatz „werktags“, was den Sonnabend mit einschließt, es gibt aber an diesem Tag regulär keinen Schulbetrieb.

Kassieren hat rasch geklappt

Hinzu kommt aus Sicht der Pendler, die die Rottwerndorfer Straße täglich nutzen, ein weiteres Problem: Kaum standen die 30-Schilder, hat die Polizei an drei Tagen hintereinander in der Langsamfahrstrecke die Geschwindigkeit gemessen. Darüber hinaus, klagt Lenke, seien die Schilder schwer zu erkennen, die Aufhebungsschilder stünden nur links. All das würde die Kraftfahrer nur verunsichern, und Lenke kommt zu dem Fazit: „Aber das mit dem Kassieren hat schon mal geklappt.“

Pirna hingegen will keine Ungereimtheiten bei den zusätzlichen Langsamfahrstrecken erkennen. Laut der Stadt würden die angestrebten Veränderungen ihre Zeit brauchen. Um sämtliche Vorhaben für die Schulwegsicherheit bis zu den Winterferien umzusetzen, habe man mit den Arbeiten bereits letzte Woche begonnen. Die Schilder an der Rottwerndorfer seien gemäß dem Plan umgesetzt worden, eine Abweichung vom Zeitplan sei nicht erkennbar. Darüber hinaus sei es laut Rathaus auch nicht üblich, neue Tempo-30-Strecken in der Stadt außerordentlich publik zu machen.

Nach Aussage der Stadt gelten die Verkehrszeichen, sobald sie stehen, jeder müsse sich dann daran halten. Und um die Verkehrsicherheit zu verbessern, habe Pirna die Polizei gebeten, die Tempo-30-Regelungen vor Schulen ganz besonders zu kontrollieren. Wann und wo die Polizei dann auftaucht, wisse die Stadt allerdings nicht.

Die Polizei bestätigt indes, dass die Beamten an drei Tagen hintereinander jeweils eine Stunde lang die Geschwindigkeit der Autofahrer an dieser Stelle kontrollierten. „Wir handeln allerdings nicht im Auftrag der Stadt, sondern überwachen von uns aus generell Gefahrenstellen wie Tempo-30-Strecken“, sagt Polizeisprecher Marko Laske. Selbst wenn die Schule noch nicht mit der vollen Schülerzahl in Betrieb sei, stelle der Bereich vor dem Haus auch für die jetzigen Schüler schon eine Gefahrenquelle dar. Bei den Kontrollen vor der Schule sind insgesamt 25 Fahrzeuge gemessen worden, elf der Kraftfahrer hatten die Geschwindigkeit überschritten. „Wenn knapp die Hälfte zu schnell ist, waren die Kontrollen schon sehr sinnvoll“, sagt Laske. Und die Polizei werde auch weiterhin kontrollieren – an der Rottwerndorfer Straße und an anderen Stellen in Pirna.

