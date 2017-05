Plötzlich Relegation Weinböhlas Handball-Damen sind eigentlich aus der Verbandsliga abgestiegen. Warum sich das Blatt noch wenden kann.

Kathleen Klos am Ball – Yvonne Fahnert wartet auf ein Anspiel: Auf Spielfluss, Harmonie und Einsatzbereitschaft wird es für die Weinböhlaer Handball-Damen in der Relegation ankommen, soll die unerwartete Chance zum Klassenerhalt genutzt werden. © privat

Sie hatten die Saison bereits abgehakt. Gemeint sind die Handball-Damen des HSV Weinböhla. Nach einer eher durchwachsenen Spielzeit mit zuletzt auch empfindlichen Niederlagen war der Abstieg aus Verbandsliga Ost für das Tabellenschlusslicht (8:36 Punkte) bereits besiegelt. Die Planungen für das neue Spieljahr in der Bezirksliga Sachsen-Mitte waren in vollem Gange. Michael Becker, bisheriger Trainer der zweiten und zukünftiger Trainer der ersten Mannschaft, sowie der Vorstand präsentierten Ende April in der Nassauhalle ihre Vorstellungen den versammelten Frauen aller drei Weinböhlaer Teams. Denn durch den Abstieg aus der Verbandsliga müssten auch die zwei weiteren Mannschaften den Zwangsabstieg antreten.

Unerwartete Möglichkeit

Und nun könnte alles plötzlich ganz anders kommen. Zwei Tage vor Ablauf der Frist meldeten die Verantwortlichen des HSV Weinböhla ihre erste Frauenmannschaft doch noch für die Verbandsliga, „um vielleicht die letzte Chance auf Relegation“ nutzen zu können, so Weinböhlas Spielführerin Yvonne Fahnert. Seit dem Wochenende steht fest: Es hat sich gelohnt.

Das Zustandekommen ist dabei allerdings eine kleine „Wissenschaft“. Die formale Erklärung: Da der punktgleiche Tabellenelfte, die HSG Weißeritztal, nicht für die Liga gemeldet hat und somit als Absteiger feststeht, wird es schon am Sonntag zum ersten Relegationsspiel der beiden Tabellenschlusslichter der Staffeln Ost und West kommen. Die Ansetzung ist relativ kurzfristig. Bei den Frauen kommt es durch freiwillige Abstiege – so zieht sich der ehemalige Drittligist HSV Marienberg auch aus der MHV zurück – zu Verschiebungen, die auf Verbandsebene nun den Weinböhlaer Frauen die allerletzte Chance einräumt, nach zwölf Jahren Zugehörigkeit doch noch die Klasse zu halten.

Kein unbekannter Gegner

Gegner der beiden Relegationsspiele sind die Frauen des BSC Victoria Naunhof – kein unbekannter Kontrahent für den HSV. Denn in der Spielzeit 2013/14 trafen sich beide Teams im Rahmen des Moltenpokals. Das Spiel gewannen die Naunhoferinnen seinerzeit knapp mit 19:18. Einen großen Anteil am damaligen Sieg hatte Franziska Tag, die allein elf Treffer beisteuerte und auch in der abgelaufenen Spielzeit mit durchschnittlich sieben Toren pro Spiel die Torschützenbeste ihrer Mannschaft war. Auch der BSC Victoria Naunhof ist übrigens über einen „Sonderweg“ in die Relegation gelangt, weil sich der Tabellenzehnte der Staffel, der den Klassenerhalt zwar sportlich schaffte, aus der Liga zurückzog. Beide Tabellenletzten hatten also Glück, und es wird sich nun zeigen, wer am Ende doch noch „sportlich“ die Klasse halten kann.

Alle Kräfte mobilisieren

Weinböhla stellt die überraschende Relegation doch vor einige Probleme, nichtsdestotrotz nimmt sich die Mannschaft der Aufgabe an. „Wir haben bereits mit der Saisonvorbereitung begonnen, das Training ist im Mai aber auf freiwilliger Basis. Zumal sich auch viele Spielerinnen erstmal von ihren Blessuren erholen müssen“, so Trainer Michael Becker. Am Mittwoch stand ein intensiveres Training auf dem Programm, bei dem sich die Mannschaft auf die Relegation vorbereitete. Wer am Sonntag auflaufen wird, steht noch nicht genau fest, da auch dann „viele Spielerinnen beruflich oder urlaubsbedingt fehlen werden“, so der Coach weiter.

Da der Klassenerhalt ein gemeinsames Ziel aller Frauenmannschaften ist, darf davon ausgegangen werden, dass der HSV noch einmal alle Kräfte mobilisieren wird, um den letzten Strohhalm zu nutzen. „Die Zweite hat eine gute Saison in der Bezirksliga gespielt, wurde am Ende Vierter“, meint Becker und blickt voraus, dass „durchaus das eine oder andere Gesicht aushelfen will und wird“. Denn durch ein Bestehen der Relegation könnte die Zweite dem Zwangsabstieg umgehen und in der Bezirksliga verbleiben.

Abstieg wäre kein Weltuntergang

Aber auch wenn die HSV-Frauen kein Erfolg haben sollten, geht die Welt nicht unter. „Der Verlust des Verbandsliga-Startplatzes wäre zwar nach der langen Zeit sehr schade, aber im Grunde haben wir uns schon seit ein paar Wochen mit dem Gedanken anfreunden müssen“, so HSV-Vorstand Harald Schmoz. Die vergangene Saison habe deutlich gezeigt, dass die Weinböhlaerinnen einige Defizite haben, andere Verbandsligisten aber auch durch unter anderem internationale Verstärkung deutlich besser geworden sind.

Auf HSV-Seite hat jedenfalls trotz aller Probleme der Großteil der anwesenden Spielerinnen beim Treffen Ende April bekräftigt, auch in der kommenden Saison das Weinböhlaer Trikot überzustreifen – auch in der Bezirksliga.

Zum kommenden Hinrundenspiel am Sonntag hoffen die HSV-Frauen auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen: „Wir wissen, dass nicht alle Heimspiele ansehnlich waren. Aber vielleicht ist es am Sonntag genau dieser ,achte Mann‘, der uns nach vorn pushen kann und wir so nicht mit einem Tor verlieren, sondern am Ende auch endlich wieder gewinnen“, so Spielführerin Fahnert.

Anpfiff ist am Sonntag 16 Uhr in der Nassauhalle. Das Rückspiel ist dann schon in einer Woche in Naunhof, allerdings zeitlich noch nicht fixiert.

