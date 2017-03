Plötzlich Prinzessin Caprice und Sophia repräsentieren die Kamelien in Königsbrück. Das stellt sie vor manche Herausforderung.

Die Kameliendamen Caprice (2.v.r.) und Sophia (r.) repräsentieren Königsbrücks Winterblumen seit wenigen Wochen und haben trotzdem schon vieles gelernt. Zum Beispiel, wie eine Kinderführung im Kamelienhaus aussehen kann. Die Vorschüler der Kita Regenbogen profitierten davon. © Rene Plaul

Caprice und Sophia haben Besuch bekommen. 18 Vorschulkinder der Königsbrücker Kita Regenbogen scharen sich um die beiden Mädchen. Die Kinder wollen die Blüten sehen, und ihre Fragen stellen zu Schneeweißchen, Rosenrot und dem angeblich magischen Kamelienhaus. Der Heimatverein hat die Kinder eingeladen, um ihnen eine Königsbrücker Attraktion zu zeigen und die Kameliendamen in die Führung einbezogen. Die Tour durchs märchenhafte Kamelienhaus ist eine neue Erfahrung für die beiden Oberschülerinnen. Sie ist aber bei Weitem nicht die erste Herausforderung der vergangenen Wochen.

Caprice Zickler und Sophia Rudolph wurden erst im November zu Kameliendamen ernannt. Sie bekamen vom Bürgermeister eine Schärpe und ein Sträußchen Rosen. Die Schülerinnen der 8. Klasse lächelten damals noch scheu in die Kamera, sie waren die Aufmerksamkeit nicht gewohnt. Doch das hat sich geändert.

Interviews und Fernsehauftritte

Die Mädchen haben inzwischen die Blütesaison im Beisein der lokalen Politprominenz eröffnet. Sie haben Interviews gegeben und mit jedem Fernsehdreh die Furcht vor der Kamera verloren. „Ich denke, ich bin über die Zeit selbstbewusster geworden“, sagt Caprice. Sie und Sophia wissen nun auch ganz genau, wie sie schauen wollen, wenn die Fotografen anrücken. Sophia hat an diesem Tag zum Beispiel überhaupt keine Lust zu einem breiten Lachen. „Ich will meine Zähne nicht zeigen“, sagt sie. Und die Jugendliche sagt das so bestimmt, dass die Fotografen das akzeptieren.

Die Fotoshootings begannen kurz vor der Eröffnung. Damals blühten nur die ältesten Kamelien im Königsbrücker Gewächshaus. Caprice und Sophia hatten Geduld, obwohl es in den Festkleidern im Winter im Gewächshaus durchaus kühl sein kann. Die Fotos sind inzwischen in vielen Zeitungen erschienen. Es gibt Postkarten mit den 14-Jährigen, die sich gut im Kamelienhaus verkaufen, und Bilder, die im Eingangsbereich aufgehängt wurden.

Die Familien sind stolz. Die Mutter von Sophia sammelt jeden Artikel und jedes Foto der Tochter als Repräsentantin von Königsbrück. „Ich habe vor, ihr eine Mappe zusammenzustellen, wenn sie ihr Amt abgegeben hat“, sagt sie. Die Familie von Caprice hat sich ebenfalls sehr für die Oberschülerin gefreut. „Ich habe die Auftritte nicht mitgezählt, aber es waren bisher schon sehr, sehr viele“, sagt Caprice. „Meine Mama sagt schon, wir brauchen bald einen Manager.“ Caprice und Sophia sind Schülerinnen der Arthur-Kießling-Schule.

Schulfrei, wenn ein Auftritt ansteht

Die Königsbrückerinnen mussten nicht lange überlegen, als eine Vertreterin des Heimatvereins ihnen das Amt am Tag der offenen Tür anbot. Der Verein und die Schule sind schon vor Jahren eine Kooperation eingegangen. Die Kameliendamen kommen seitdem immer von der Einrichtung, manchmal üben sie ihr Amt ein Jahr lang aus, manchmal auch gleich zwei Jahre. Die Lehrer unterstützen die Aktion so gut sie können. Die Kleider, die sich die Mädchen für ihr Amt kauften, wurden zum Beispiel vom Schulförderverein und vom Heimatverein bezahlt. Die Jugendlichen bekommen schulfrei, wenn mal ein größerer Auftritt ansteht. Sie müssen den Stoff aber nachholen. Ihre Freunde unterstützen sie dabei. Darüber hinaus sehen die das Hobby ihrer Mitschülerinnen aber eher gelassen. „Das ist bei uns jetzt nicht so das Gesprächsthema“, sagt Caprice.

Die 14-Jährige kann sich vorstellen, ihr Engagement um ein Jahr zu verlängern. Sophia überlegt noch. „Ich wollte erst einmal gucken, wie mir das alles so gefällt“, sagt sie. Der Heimatverein würde sich freuen. Er bewirbt gerade die Familiensonntage mit Caprice und Sophia an den kommenden beiden Sonntagen. Besucher können sich dann zum ersten Mal in diesem Jahr mit den Kameliendamen fotografieren lassen. Gut möglich, dass sie Zahl von 4000 Besuchern dann noch deutlich wächst.

Das Kamelienhaus am Schloss öffnet Sonntag wieder 10 bis 17 Uhr. 13 bis 16 Uhr können sich Besucher mit Caprice und Sophia fotografieren lassen.

zur Startseite