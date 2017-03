Plötzlich Prinzenpaar in Friedersdorf Prinz Jörg und ihre Lieblichkeit Lysann kamen überraschend zu königlichen Ehren. Sie haben so viel Spaß dabei, dass sie noch eine Saison regieren wollen.

Prinz Jörg und ihre Lieblichkeit Lysann sind das neue Prinzenpaar des Friedersdorfer Karnevalsklubs. © Bernd Gärtner

Von wegen, am Aschermittwoch ist alles vorbei! Der Friedersdorfer Karnevalsklub (FKK) verlängert die Saison bis zum heutigen Freitag und feiert den Auskehrball. Dann haben Lysann Dutschke und Jörg Kutzner ihren vorerst letzten von insgesamt acht Auftritten als Prinzenpaar. Prinz Jörg und ihre Lieblichkeit Lysann sind das neue Prinzenpaar des FKK. „Nachdem wir so völlig überraschend zu königlichen Ehren gekommen sind, haben wir Spaß daran gefunden und sind im Herbst wieder mit dabei, wenn nichts dazwischen kommt“, sagt das Paar übereinstimmend.

Jörg Kutzner, der 45-jährige, kennt die Friedersdorfer Karnevalisten gut aus der Zeit, als er noch als Busfahrer in der Region unterwegs war. Zu vielen Veranstaltungen hat er die Narren gefahren. Im letzten Herbst gab es mit dem FKK erneut eine Tour und das Gespräch kam auf das fehlende Prinzenpaar beim Verein. „Wie wäre es denn mit dir?“ wurde Jörg Kutzner gefragt. Und ehe er darüber überhaupt nachdenken konnte, hatte der FKK festgelegt, dass er das macht. Punkt.

Lysann hatte nichts dagegen und so schlüpften beide in die Prinzenpaar-Kostüme. „Ich habe ein neues Kleid, denn obenrum habe ich etwas mehr zu bieten als die Vorgängerin“, erzählt Lysann mit einem Lachen und ergänzt, dass auf jeden Fall ihre Kleidbeauftragte Vanessa erwähnt werden müsse. „Sie hilft mir in das Kleid und schnürt es für den perfekten Sitz“, erläutert Lysann. Prinz Jörg hat das Kostüm des Vorgängers an. Aber er müsse sich wegen seiner breiten Schultern sehr vorsichtig bewegen, damit es nicht einreißt, betont er.

Lysann und Jörg, die auch abseits des Karnevals ein Paar sind und mit zwei Söhnen in Dürrhennersdorf leben, können sich für die fünfte Jahreszeit sehr begeistern. Lysann bekam das bereits in die Wiege gelegt. Ihr Vater war lange Präsident des Schönbacher Karnevalsvereins. „Als Kind habe ich mich gern verkleidet, als Jugendliche musste man dann einfach nur schön sein, und seit einigen Jahren fällt das Kostüm immer entsprechend dem Saison-Motto aus“, erzählt die 34-Jährige.

In der kommenden Karnevalssaison wird das Paar noch mehr in das Programm des Friedersdorfer Karnevalsklubs eingebunden sein. Dafür sei diesmal keine Zeit gewesen, weil die „Amtsübernahme“ so kurzfristig erfolgt sei, betont das Prinzenpaar und freut sich schon heute auf die nächsten Auftritte.

