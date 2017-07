Plötzlich Pazifist Seit 95 Jahren gibt es das Weidaer Kriegerdenkmal – damals sah es allerdings noch angriffslustiger aus.

Vor 1945: das Kriegerdenkmal in Weida mit Dolch und Helm.

2017: das Kriegerdenkmal mit Friedenszweig.

Der Umgang mit politischer Kunst nach einem Systemwechsel ist wohl so verschieden wie die Ideologien selbst: DDR-Kunst verschwand vielerorts, Objekte aus der Nazizeit erst recht. Manchmal wurden Werke aber auch einfach umgedeutet – oder ihre Aussagen zumindest entschärft. So passiert mit dem Weidaer Kriegerdenkmal, auf das die SZ bei ihren Recherchen über Staatskunst in der vergangenen Woche gestolpert war (-› „Auf DDR-Spurensuche“/SZ-Ausgabe vom 14. Juli).

Das Denkmal wurde vom Borsdorfer (bei Leipzig) Künstler Johannes Göthel gefertigt und Anfang September 1922 eingeweiht. Es zeigt einen jungen Mann, der auf einem Steinquader kniet. An den Seiten stehen die Namen von 82 Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg. Auf der Vor- und Rückseite stehen Sprüche zu Ehren der Toten. Der in Stein gemeißelte Mann schaut starr gerade aus. Seine Lippen geben weder ein Lächeln noch Missmut preis. Daher wirkt sein Gesicht hart. Der Oberkörper ist frei. Das einzige Kleidungsstück, das er trägt, ist eine Art Tuch, das locker um seine Hüften fällt. In der rechten Hand hält er einen Zweig, der eine eigenartig starre Form hat. Spätestens bei diesem Detail könnte der aufmerksame Beobachter stutzig werden. „Es hat eine Umgestaltung stattgefunden“, erklärt Ramona Geißler, Mitarbeiterin des Stadtmuseums. „Da das auf keinen Fall während der NS-Zeit passiert ist, ist anzunehmen, dass die Veränderungen am Denkmal nach 1945 bis 1952 erfolgt sein müssen.“ Denn in den Unterlagen des Landesamtes für Volkskunde und Denkmalpflege von 1952 wird die Figur wie folgt beschrieben: „Ein in die Knie gezwungener Jüngling, in der rechten Hand einen Friedenszweig haltend, (...)“

Ein altes Foto (siehe Abbildung links) zeigt das Denkmal vor der Umgestaltung: mit Stahlhelm und Dolch. Mit diesen Utensilien erscheint der Jüngling wie in Habachtstellung vor dem nächsten Angriff. Das passte den Staatsgründern offenbar gar nicht in den Kram.

