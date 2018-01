Plötzlich Parkverbot Die Stadt hat am Merzdorfer Ring ein neues Schild aufgestellt – und drei Wochen später Knöllchen verteilt.

Diskussion unterm Verkehrschild: Aus Sicht des Verkehrsexperten Peter Kosciankowski (links) ist an dem Parkverbot im Wohngebiet „An der Obstplantage" zumindest rechtlich nichts auszusetzen. Anwohner Roland Günther hält es schlicht für überflüssig.



Riesa. Roland Günther hat das anfangs alles für einen Witz gehalten. In der vergangenen Woche klingelt am Abend das Telefon. „Der Nachbar war dran und fragte, ob ich schon das Knöllchen an meinem Auto gesehen habe“, erzählt der Anwohner des Merzdorfer Rings. Das Auto parkte dort, wo es die letzten 20 Jahre meistens parkte: vor dem Haus auf der Straße. „Daher dachte ich ja auch, dass ich reingelegt werde.“ Doch es stimmt: Roland Günther findet einen Strafzettel an der Frontscheibe. „Dann habe ich mich auch mal auf die Suche nach einem Parkverbotsschild gemacht.“ Und siehe da: Der Riesaer wird fündig. Gleich an dem Schild am Eingang des Wohngebiets „An der Obstplantage“ hängt nun das Symbol mit dem roten Strich auf blauem Grund. „Da hätte man uns ja auch mal informieren können“, sagt er verärgert.

Knapp drei Wochen lang hatten Roland Günther und seine Frau das Schild nicht bemerkt. Laut Stadtsprecher Uwe Päsler wurde es kurz vor Weihachten – am Freitag, 22. Dezember – aufgehängt. „Drei Wochen lang hatten die Anwohner Zeit, sich auf die neue Beschilderung einzustellen – vorerst ohne Kontrollen.“ Eine extra Bürgerinformation über ein neues Verkehrszeichen sei eigentlich nicht üblich. Am 10. Januar stellten die Vollzugsbediensteten der Stadt dann zwölf Verstöße fest. „Die Ordnungswidrigkeiten wurden mit je 15 Euro geahndet“, sagt der Stadtsprecher. Grund für das neue Schild ist laut Stadtverwaltung die schmale Straße: „Beim Parken kann die Ausfahrt aus dem gegenüberliegenden Grundstück behindert und im schlimmsten Fall unmöglich gemacht werden, weil das Fahrzeug nicht um die Kurve kommt.“

„Auch zustimmende Reaktionen“

Zudem habe es Fälle gegeben, in denen Versorgungsfahrzeuge, Lieferdienste etc. nicht durchgekommen seien, so Uwe Päsler. Für das neue Schild habe die Verwaltung keineswegs nur Kritik, sondern auch zustimmende Reaktionen von Anwohnern erreicht. „Die Probleme wurden über mehrere Jahre hinweg von Anwohnern an die Verwaltung herangetragen, mit dem Wunsch, eine verbindliche und vor allem für alle klar erkennbare Lösung zu finden, sprich: eine eindeutige Beschilderung. Da sich offenbar zwischen einigen Nachbarn diverse Konflikte aufgebaut haben.“

Daher fand im Oktober 2017 eine Verkehrsschau mit Polizei, Bauamt, Bürgeramt und Unterer Verkehrsbehörde statt. Im Ergebnis wurde die „Zone mit eingeschränktem Halteverbot“ eingerichtet. Diese gilt nun in dem gesamten Wohngebiet. Anwohner mit zwei Autos verweist die Stadtverwaltung nun auf den Gästeparkplatz am hinteren Ende. „Der ist uneingeschränkt nutzbar und auch in zumutbarer Entfernung zu den Grundstücken angelegt. Um Besuchern die Orientierung zu erleichtern, hat die Stadt dazu jetzt auch extra Hinweisschilder aufgestellt.“ Nach wie vor möglich sei es, zum Ein- und Ausladen direkt an den Häusern zu halten, so der Stadtsprecher.

Roland Günther kann sich damit nicht so recht anfreunden. Wie viele andere Anwohner hat er einen Parkplatz unter einem Carport direkt am Haus – aber zwei Autos. „Meine Frau ist den ganzen Tag lang in Meißen auf Arbeit. Da brauchen wir zwei Autos“, erklärt er. Er selbst ist schon in Rente, nach Krebserkrankungen und einem gebrochenen Wirbel hat er einen Schwerbehindertenausweis. Den öffentlichen Parkplatz hält er nicht nur für zu weit weg, sondern auch für unsicher. „Hier im Wohngebiet ist schon eingebrochen worden. Da hat man die Autos lieber am Haus.“ Die neue Parkverbotszone hält er schlicht für überflüssig. „Das hat doch 20 Jahre lang auch so funktioniert. Das ist doch Schikane.“

Verkehrswachtsprecher Peter Kosciankowski meint, dass das sicher nicht alle Anwohner so sehen. „Denn bei solchen Entscheidungen wird die Stadt in der Regel nicht von sich aus aktiv. Es muss sich also tatsächlich jemand beschwert haben.“ Dass die Stadt auf die Anliegen der Anwohner eingeht, findet Roland Günther grundsätzlich gut, aber: „Dann sollten doch alle die Chance haben, sich einzubringen.“

Rechtlich sei an der Parkverbotszone nichts auszusetzen, sagt der Verkehrswachtsprecher. „Man könne nun in Erwägung ziehen, an den Stellen, an denen keine Ausfahrt blockiert wird, Parktaschen einzurichten. Zumindest für die Bewohner, denen das Laufen schwerfällt.“

