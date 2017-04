Plötzlich Oma einer Großfamilie Familie Malang lebt seit sieben Monaten in Hartha. Vieles müssen sie neu lernen. Aber sie sind neugierig und haben Hilfe.

Ilona Wawczyniak (2.v.rechts) kümmert sich um die afghanische Flüchtlingsfamilie Malang, seit diese in Hartha wohnt. Zur Familie gehören (von links): Papa Khalilullah, Jamil, Ruqia, Mama Bibi Sadaf, Jal Il, Sumaia und Benafsha. © André Braun

Als es klingelt, stürmt Benafsha zur Tür. „Oma“, schreit die Siebenjährige und fällt der Frau in die Arme, die die Wohnung betritt. Auch die anderen Familienmitglieder begrüßen sie mit „Oma“. Der eigentliche Name der 62-Jährigen ist für die Afghanen noch zu schwer. Ilona Wawczyniak kümmert sich von dem Tag an um die siebenköpfige Familie, als sie im August vergangenen Jahres in Hartha ankam.

„Ich war mit meinem Enkel spazieren, als Papa Khalilullah die ersten Möbel nach oben brachte. Er hat mich mit ,Hallo Deutschland’ begrüßt. Von da an habe ich zur Familie gehört“, erzählt sie. Und der 38-Jährige bestätigt: „Oma ist Familie und meine Mama.“ Sozusagen seine Zweite. Seine und die Eltern von Ehefrau Bibi blieben in Kundus zurück, als die siebenköpfige Familie vor den Taliban flüchtete. Der Vater von Khalilullah habe im Krieg beide Füße verloren, deshalb mussten die Eltern in Afghanistan bleiben, erklärt er. Für ihn ist die deutsche Sprache noch schwer. Tochter Ruqia fällt sie leichter. Deshalb übernimmt die Neunjährige das Dolmetschen. Deutsch nicht nur sprechen, sondern auch schreiben zu lernen, ist für alle eine Herausforderung. Denn sie waren Analphabeten. Niemand aus der Familie hat zuvor eine Schule besucht.

Khalilullah Malang zeigt auf die Ohren seiner Frau und macht damit deutlich, dass die Familie nicht nur sämtliche Haushaltsgegenstände, sondern auch den Schmuck der Mutter verkauft hat, um Geld für die Flucht zusammenzubekommen. Mit fünf Kindern wollten sie die beschwerliche Reise nicht zu Fuß wagen. Nur mit ein wenig Kleidung für jeden im Gepäck flogen sie in die Türkei und vier Monate später weiter nach Deutschland. Im April vergangenen Jahres kamen sie nach Döbeln. Im August ging es weiter nach Hartha.

„Wir fühlen uns hier wohl“, meint Papa Khalilullah, auch wenn sich die Sieben an viel Neues gewöhnen müssen, aber auch dürfen. Ihre Wohnung liegt in der fünften Etage. Von dort können die Kinder nicht einfach mal nach draußen springen, um zu spielen, wie aus dem ebenerdigen Haus in Kundus. Spielsachen hatten die Kinder dort allerdings nicht. „Wir haben mit Steinen gespielt“, erzählt Ruqia. Deshalb ist der Plüschteddy, der jetzt auf dem Sofa sitzt, etwas Besonderes und wird von Benafsha immer wieder geknuddelt.

Die Wohnung ist mit Möbeln und Inventar ausgestattet, das Harthaer gespendet haben. Auch ein Bett für jedes Familienmitglied gehört dazu. „Trotzdem schlafen sie noch auf den Matratzen auf dem Boden“, hat Ilona Wawczyniak beobachtet. Sie besucht die Familie täglich und erlebt stets eine große Dankbarkeit und herzliche Gastfreundschaft. Oft wird sie zum Essen eingeladen. „Seit ich die Malangs kenne, habe ich schon ein paar Kilo zugenommen“, sagt sie schmunzelnd.

Nicht nur die Schlafgewohnheiten haben die Malangs beibehalten. Sie trinken weiter keinen Alkohol, rauchen keine Zigaretten und essen kein Schweinefleisch. Aber sie probieren auch Neues aus. Bei einer befreundeten Familie stand Reh auf dem Speiseplan. Mama Bibi und die Kinder waren davon nicht ganz so begeistert. Papa Khalilullah reibt sich den Bauch als Zeichen dafür, dass es ihm sehr gut geschmeckt hat.

Der Familienvater kocht selbst sehr gern. In Kundus hat er als Militärkoch gearbeitet, „auch bei den Deutschen“, wie er sagt. Gern würde Khalilullah Malang auch hier arbeiten – egal als was. Doch bis er die Genehmigung erhält, können noch Monate, vielleicht sogar Jahre vergehen. Zurzeit besucht er täglich einen Integrationskurs in Döbeln. Der dauert noch bis Januar 2018. Dann beginnt das Zittern. Gern würde die Familie in Deutschland bleiben. Bisher hat sie aber nur eine Aufenthaltsgenehmigung bis April kommenden Jahres.

Bis dahin wollen alle weiter lernen und sich auch mit den deutschen Gepflogenheiten vertraut machen. Dabei wollen ihnen Ilona Wawczyniak und ihr Mann Lothar helfen. Sie haben sich bereits um die Einschulung der größeren Kinder gekümmert und, dass die beiden Jüngsten einen Platz im Kinderhaus bekommen. Sie fahren mit den Afghanen zu Ärzten und zum Logopäden. Und Bibi hat den Wunsch, dass die Oma bei der Geburt des sechsten Kindes dabei ist. Es sind nur noch wenige Tage, dann soll Alina zur Welt kommen. Den Namen hat auch Ilona Wawczyniak ausgesucht. Das war der Wunsch der Eltern.

Bald ist Ostern. Dann werden die Kinder im Garten der Harthaerin Ostereier suchen. Denn sie vermittelt der Familie auch deutsche Traditionen. Der Plastikweihnachtsbaum steht noch geschmückt im Wohnzimmer. Er gehört eben dazu. Gefeiert werden in Afghanistan weder Weihnachten noch Ostern oder Geburtstage. Es gibt eine Art Nationalfeiertag – ebenfalls ohne Geschenke, aber mit viel Essen über mehrere Tage.

