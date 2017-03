Plötzlich kabellos Die Telekom schaltet in Görlitz alte Technik ab. Betroffen sind auch Kunden von Vodafon-Kabel Deutschland.

Fernsehen weg? Kann an der Aufgabe des Opal-Netzes der Telekom liegen, hier ein Symbolfoto. Vodafone-Kabel Deutschland bemüht sich um Alternativen. In allen Fällen greifen die aber offensichtlich nicht. © dpa

Görlitz. In der Görlitzer Innenstadt waren in den vergangenen Tagen wohl Mitarbeiter von Vodafone unterwegs. Ihr Auftrag, offensichtlich: Schauen, wo es Kunden des Unternehmens gibt, die sich via Vodafone-Kabel Deutschland mit Fernsehsendern versorgen lassen. Der Grund ist ein einfacher. Die Telekom gibt veraltete Technik auf. „Wir haben Vodafone-Kabel Deutschland schon vor Jahren, 2010, darüber informiert, dass wir unsere Opal-Infrastruktur, über die sie ihre Kunden mit Fernsehen versorgen, abschalten müssen“, schildert Georg von Wagner, Sprecher der Telekom in Berlin. Sachsenweit sind Tausende Haushalte betroffen. Wie viele in Görlitz eine Kündigung bekommen haben, dazu sagte Vodafone aktuell nichts. Im vergangenen November ging das Unternehmen für Görlitz von 400 Objekten aus.

Opal – das heißt optische Anschlussleitung. Nach der Wende wurde diese Technik vor allem in den ostdeutschen Städten verlegt. Glasfaserleitungen, weil es ja bekanntermaßen einen großen Nachholbedarf gab. Kabel-TV-Anbieter wie etwa Kabel Deutschland konnten sich damals in das Opal-Netz einmieten und ihre Dienste einspeisen. Aber so aktuell Opal auch war, die Technik wurde von der Zeit schnell mit Alternativen, etwa DSL, überholt.

Bei Vodafone sieht man das Problem eher pragmatisch. „Wenn es sich wirtschaftlich nicht rechnet, muss eben gekündigt werden“, sagt ein Sprecher gegenüber der SZ. Wo es sich allerdings lohnt, sprich viele Kunden vorhanden sind, dort werden eigene Kabel gelegt. Dass deshalb aber wieder Straßen in Görlitz aufgerissen werden müssen, schließt Vodafone aus. Es werde vonseiten des Unternehmens keine weiteren Bauarbeiten geben. Der sogenannte Überbau über bestehende Kabel sei bereits erfolgt. In Görlitz betrifft das nach Angaben des Vodafone-Sprechers 1 300 Haushalte. Die neuen Glasfaserkabel werden bis zum Haus gelegt, von dort geht das Signal per Koaxialkabel bis zum Fernsehgerät.

Vodafone sieht in der Kündigung und der Umrüstung vor allem ein ostdeutsches Problem. „Nach der Wende sollten natürlich alle Kunden schnell mit vielen Fernsehsendern versorgt werden“, so ein Vodafone-Sprecher. In Städten wie Görlitz halte sich das Problem zudem noch in Grenzen, anders sehe es in größeren Kommunen aus.

Die Stadt Görlitz sieht sich in dem Fall, sicherlich zu Recht, nicht in der Verantwortung. Rathaus-Sprecher Wulf Stibenz verweist darauf, dass es sich dabei ausschließlich um „privatrechtliche Geschäftsvorgänge ohne Beteiligung der Stadt“ handele.

Der Grund für die Opal-Abschaltung ist die veraltete Technik, für die wir auch keine Ersatzteile mehr bekommen, sagt Telekom-Sprecher Georg von Wagner. Und: „Wir hatten Vodafone-Kabel Deutschland den Aufbau einer alternativen Infrastruktur angeboten, aber das Unternehmen wollte lieber auf eigene Infrastruktur setzen.“ Die Verträge sehen demnach vor, dass die Infrastruktur im Laufe dieses Jahres abgeschaltet wird. „Betroffen ist nur die Versorgung mit TV-Signalen, nicht Telefonie und Internet“, so der Telekom-Sprecher. Vodafone-Kabel Deutschland sollte die eigenen Kunden darüber informieren, schildert er. „Wir haben kein direktes Endkundenverhältnis mit den Betroffenen und können uns daher auch nicht zu Einzelfällen äußern“, sagt Georg von Wagner.

Durch die frühzeitige Ankündigung zur Abschaltung des Opal-Netzes habe Vodafone-Kabel Deutschland ausreichend Zeit gehabt, dessen Kunden eine Alternative anzubieten. „Dies ist bedauerlicherweise nicht geschehen“, sagt der Sprecher der Telekom.

Der Verbraucherzentrale Sachsen sind die Kündigungen im Zuge der Opal-Abschaltungen schon länger bekannt. Ein Vertrag könne nicht nur vom Kunden, sondern auch vom Unternehmen gekündigt werden, heißt es dort. Vertraglich vereinbarte Fristen müssten aber natürlich eingehalten werden. Ein Recht darauf, dass der neue Anbieter ein Angebot zum Preis des alten macht, gebe es allerdings nicht. Der Kunde sollte dann auf Verhandlungen setzen. (mit SZ/th)

