Plötzlich glitzern Nieskys Straßen Das Blitzeis am Montag war eine Herausforderung für Fußgänger, Kraftfahrer und Winterdienstler – nicht nur in Niesky.

Ein dicker Eispanzer überzieht Montagabend Autos, Gehwege und Parkplätze wie hier in Niesky an der Bautzener Straße. © Carla Mattern

Wer am Montagabend noch schnell etwas einkaufen wollte, konnte sich nur sehr langsam vom Auto zu den Einkaufswagen bewegen. Nicht nur der Parkplatz am Nieskyer Netto-Markt hatte sich binnen Minuten in eine Eisfläche verwandelt. Auch die Geh- und Radwege bis hin zu den Straßen waren ein einziger Spiegel. Und das nicht nur in Niesky. Dennoch ging der Wetterumschwung mit dem Blitzeis gegenüber ersten Befürchtungen glimpflich für Mensch und Material ab.

Bauhöfe: Mitarbeiter sind auf den Wetterumschwung vorbereitet

Dank der Wettervorhersage und der Warnungen durch die Meteorologen sei man auf das Blitzeis vorbereitet gewesen, sagt Hubertus Noll als Nieskyer Bauhofleiter. Deshalb ging es für die Beschäftigen auf den Streu- und Räumfahrzeugen am Montagabend auch länger im Kampf gegen die Eisglätte. Das gleiche ist aus der Stadt Rothenburg zu hören. Dort hatte man sich ebenfalls auf einen längeren Dienst eingestellt, bestätigt Fachbereichsleiterin Marlen Kolodziej. Ausfälle oder Schäden seien ihr nicht bekannt, auch gab es bisher keine Beschwerden zum Winterdienst.

Für den Quitzdorfer Bürgermeister war es ebenfalls eine kurze Nacht auf Dienstag. „Halb Vier haben wir mit dem Streuen angefangen“, sagt Günter Holtschke. Dabei kam vorwiegend Salz zum Einsatz. Das hatte sich zum letzten Glatteis am besten bewährt, schätzt der Bürgermeister ein.

In Waldhufen und Rietschen lief der Winterdienst ebenfalls nach Plan ab, erfuhr die SZ aus den Gemeindeverwaltungen. Trotzdem stürzte Montagabend ein Radfahrer am Bahnübergang Rietschen und musste ärztlich behandelt werden. Entschärft wurde die Situation durch einsetzenden Schneefall, sodass Dienstagmorgen Schneeräumen angesagt war.

Polizei: Nicht viel mehr Unfälle als an anderen Tagen

Die Polizei verzeichnete in der Oberlausitz ein leicht erhöhtes Unfallaufkommen. Das befürchtete Chaos blieb jedoch aus, erklärt Pressesprecher Thomas Knaup. Bis zum Dienstagmorgen um 5 Uhr wurden der Polizei insgesamt 69 Verkehrsunfälle gemeldet, von denen etwa ein Drittel auf Glatteis zurückzuführen war. „Am Dienstagmorgen kamen zwischen 5 und 10 Uhr rund 20 weitere Karambolagen hinzu.

In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden“, sagt Knaup. So rutschte Montagabend auf der A 4 an der Anschlussstelle Görlitz ein Sattelzug in die Böschung. Er war zu schnell unterwegs. Dabei riss der Tank auf und 700 Liter Diesel strömten aus. Feuerwehr und ein Bergungsdienst kamen zum Einsatz, am Fahrzeug entstand ein Schaden von 50 000 Euro. Auf der S 127 am Abzweig Podrosche schlitterte Dienstagnacht ein Skoda gegen ein Verkehrsschild. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, verletzt wurde auch bei diesem Unfall niemand.

Straßenmeisterei: Winterdienst holt sich Verstärkung

In der Nacht zum Dienstag waren die Winterdienste im Dauereinsatz, um insbesondere die Autobahn und die Bundes- und Staatsstraßen befahrbar zu halten. Dennoch stellten die üblichen neuralgischen Stellen an Steigungen wie dem Kottmarsdorfer Berg, auf der B 6 bei Kubschütz, dem Eiseroder Berg oder dem Zoblitzer Berg sowie die Kunnersdorfer Senke auf der B 115 insbesondere Lkw-Fahrer vor Herausforderungen, berichtet Polizeisprecher Thomas Knaup. „Immer wieder blieben einzelne Gespanne liegen und benötigten die Hilfe des Winterdienstes, um weiterfahren zu können. Zähfließender Verkehr und längere Wartezeiten waren die Folge“, so Knaup. Hinzu kam, dass der Winterdienst eine Zeit lang an diese Stellen gebunden war.

Udo Gleisenberg, Leiter der Straßenmeisterei Niesky, schätzt ein, dass die Gefahr von Blitzeis noch nicht gebannt ist. Dennoch läuft der Winterdienst überschaubar. Die Straßenmeisterei Niesky hatte am Montag ab 17 Uhr verstärkt Sole gestreut und sich Verstärkung durch ein Fremdfahrzeug geholt. Nachdem der Eisregen zwischen 18.30 und 20 Uhr zugenommen hatte, legte auch der Winterdienst nach und war bis Mitternacht im Einsatz.

Nach einer kurzen Pause ging es um drei Uhr am Dienstag weiter. Zu dem Zeitpunkt waren jedoch zwei von vier angeforderten Fremdfahrzeugen ausgefallen. Auch das kann passieren, sagt Udo Gleisenberg. Der Einsatz muss dann mit den vorhandenen Fahrzeugen kompensiert werden. Gegen 6.30 Uhr am Dienstag hatten die Schneeverwehungen zugenommen. Aber es musste keine Strecke aufgegeben werden, sagt Gleisenberg. Auf der B 115 hatten es am Dienstag die Holztransporter nach Kodersdorf schwer. Besonders in der Kunnersdorfer Senke kam es immer wieder zu Behinderungen.

Krankenhaus: Kein außergewöhnlich hohes Patientenaufkommen

Am Montag gab es in der Notfallambulanz des Emmaus Krankenhauses Niesky kein außergewöhnlich hohes Patientenaufkommen. Darüber informiert Victor Franke, Pressereferent der Diakonissenanstalt Dresden. Die Notfallambulanz ist für solche Fälle sowohl personell als auch räumlich vorbereitet und steht den Patienten rund um die Uhr zur Verfügung. (mit SZ/ag)

Dieser Beitrag wurde um 20.50 Uhr aktualisiert.

