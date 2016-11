Plötzlich fehlten einige Scheine Die Polizei warnt vor einer ganz besonderen Masche von Trickdieben.

Beim Wechseln von Kleingeld „verschwanden“ plötzlich einige Geldscheine. © Symbolfoto: dpa

Nachdem ein 53-Jähriger am Donnerstagvormittag von einem Bankautomaten am Markt Geld geholt hatte, wurde er von einem Unbekannten angesprochen und gebeten, Kleingeld zu wechseln. Daraufhin suchte der Mann in seinem Portemonnaie nach entsprechendem Wechselgeld.

Der Unbekannte nahm ihm dabei die Geldbörse kurzzeitig aus der Hand, suchte offenbar ebenfalls darin nach Geld, gab sie ihm dann zurück und rannte davon. Dann fuhr der unbekannte, etwa 50 Jahre alte Mann in einem silberfarbenen Skoda mit tschechischem Kennzeichen davon.

Wie sich schließlich herausstellte, fehlten dem 53-Jährigen einige Geldscheine aus seinem Portemonnaie.

Die Polizei nimmt diesen aktuellen Vorfall zum Anlass, vor derartigen Maschen von Trickdieben zu warnen. Seien Sie aufmerksam und geben Sie Ihre Geldbörse niemals aus den Händen! Es ist ratsam, bei aller Hilfsbereitschaft immer auch eine gewisse Distanz zu Fremden zu wahren. (DA)

