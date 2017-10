Plötzlich Eisenbahnexpertin Michalina Cieslicki ist seit Juni Volontärin im Schlesischen Museum. Die Kunsthistorikerin hat die Sonderausstellung zur Bobertalbahn mit erarbeitet.

Bevor Michalina Cieslicki aus Berlin ans Schlesische Museum kam, hatte sie sich noch nie intensiv mit Schlesien beschäftigt. Nun führt sie regelmäßig durch die Ausstellung mit den großen Fotos vom Bau der Bobertalbahnstrecke. © nikolaischmidt.de

An einem schönen Sommermorgen stieg Michalina Cieslicki aus dem Zug nach Hirschberg (Jelenia Gora), setzte sich auf ihr altes Damenfahrrad und fuhr in Richtung der 15 Kilometer entfernten Bobertalsperre bei Mauer (Pilchowice). „Das muss ich mir ansehen“, hatte sich die 29-Jährige zum Ziel gesetzt.

Seit einigen Wochen war sie Volontärin im Schlesischen Museum und hatte sich vor allem mit der Vorbereitung der kleinen Ausstellung zur Bobertalbahn beschäftigt. „Ich wusste inzwischen so viel über diese Strecke und hatte von der wunderbaren Landschaft gelesen und sie auf Fotos gesehen, dass ich das Gelände selbst erkunden wollte.“

Die am vergangenen Wochenende eröffnete Sonderschau zur Bobertalbahn ist ein Nebenschauplatz der großen Ausstellung „Achtung Zug! 175 Jahre Eisenbahn in Schlesien“ und erzählt anhand von 32 großen Fotografien aus den Jahren um 1900 vom Bau der Talsperre und der Bahnstrecke entlang der Bober. Michalina Cieslicki ist noch immer fasziniert, wenn sie auf den Fotos unzählige Menschen mit ihren Werkzeugen arbeiten sieht, und entdeckt immer wieder neue Details. 750 Arbeiter seien damals am Bau der Talsperre beteiligt gewesen, davon 150 Männer aus Italien, die sich mit dem Bau von Tunneln im Gebirge auskannten. Der Bau der 33 Kilometer langen Bobertalbahnstrecke sei wegen des unwegsamen, felsigen Geländes am Bober ein schwieriges Unterfangen und deshalb lange umstritten gewesen. „Als aber wegen regelmäßiger Überschwemmungen eine Talsperre gebaut werden sollte, wurde die Bahn gebraucht und deshalb rasch genehmigt.“ Michalina Cieslicki ist inzwischen zu einer Expertin für die Geschichte der Bobertalbahn geworden, neben Martin Kügler, der die Ausstellung „Achtung Zug!“ als Hauptkurator zusammen mit weiteren Museumsmitarbeitern aufgebaut hat.

Auf die Frage, ob die schlesische Eisenbahn schon immer ein Lieblingsthema war, lacht die Kunsthistorikerin. „Nein, ich wusste gar nichts von dieser Bahn!“ In ihrem Studium an der TU Berlin, das sie Anfang 2017 abschloss, habe sie sich vor allem mit der Kunst der Renaissance und Frühen Neuzeit beschäftigt, am liebsten mit Medaillenkunde. Darüber schrieb sie auch ihre Masterarbeit. „Ich mag Medaillen, weil sie Kunst im Kleinformat sind und nicht nur im Besitz hoher Adliger, sondern auch einfacherer Menschen waren.“ Dass eines der nächsten größeren Vorhaben des Schlesischen Museums eine Numismatik-Ausstellung ist, freut Michalina Cieslicki deshalb besonders.

Aber auch Görlitz, das genau in der Zeit seine Blüte hatte, in der sie sich am besten auskennt, sei ein Glücksfall für sie. Als sie wegen des Vorstellungsgesprächs zum ersten Mal in der Stadt war, sei sie nur staunend durch die Straßen gelaufen und habe unzählige Fotos gemacht. Und die Nähe zu Polen sei ihr wichtig. Michalina Cieslicki hat deutsche und polnische Vorfahren, ist in der Nähe von Danzig (Gdansk) geboren, aber in Berlin aufgewachsen, zweisprachig. „Trotzdem spreche ich nicht so gut Polnisch, wie ich gern möchte“, sagt sie. Deshalb freut sie sich auf das Leben in der Doppelstadt. Und auf Ausflüge ins schlesische Hinterland, die sie immer wieder gern mit dem Rad unternimmt.

„Die Bobertalbahn“, Schlesisches Museum, bis 14. Januar 2018

