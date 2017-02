Plötzlich aufs Gas

Einbruch in Einfamilienhaus Moritzburg. Am Dienstagnachmittag brachen Unbekannte die Terrassentür an einem Einfamilienhaus an der Waldteichstraße im Ortsteil Boxdorf auf. Im Haus durchsuchten sie die Zimmer und das Mobiliar. Angaben zu möglichen Stehlgut sowie zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.

Zusammenstoß mit Gegenverkehr Coswig. Am Dienstagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Lößnitzstraße zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Eine 29-Jährige war mit einem Hyundai i30 auf der Lößnitzstraße unterwegs. In einer Kurve hinter dem Abzweig Breite Straße verlor sie auf der winterglatten Straße die Kontrolle über ihren Wagen und stieß mit einem entgegenkommenden Ford Focus zusammen. Die Fahrerin sowie 71-Jährige am Steuer des Ford wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf über 6000 Euro.

Alkoholfahrer gestoppt Ebersbach. Im Ortsteil Naunhof stoppten Beamte des Polizeireviers Großenhain am Dienstagnachmittag einen Fiat auf der Alten Dorfstraße. Bei der Kontrolle des 34 Jahre alten Fahrers bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von 0,98 Promille. Eine Anzeige war die Folge.