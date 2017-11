Pleitenserie bei Waggonbau-Zügen Beim Bau der Züge für die Schweizerische Staatsbahn muss Bombardier weitere Probleme einräumen.

Der Bau der Züge für die Schweizerischen Staatsbahnen stellt Bombardier weiter vor große Probleme. © SBB AG, Bern - Fotodienst

Görlitz. Die Probleme bei den Zügen, die Bombardier für die Schweizerischen Staatsbahnen (SBB) baut, reißen nicht ab. Erst gab es Einsprüche von Behindertenverbänden, dann technische Probleme. Jetzt, so berichtet die Schweizer Tageszeitung „20 Minuten“, gab es Schwierigkeiten bei der Zulassung der Züge durch das Schweizer Bundesamt für Verkehr. So sei der neue Zug bei einer Prüffahrt Mitte Oktober wegen Softwareproblemen nicht voll funktionstüchtig gewesen, schreibt das Blatt unter Berufung auf einen Sprecher des Schweizer Bundesamtes. Bombardier räumt „einige wenige Software-Themen“ ein. Mitte November soll daher eine neue Prüffahrt stattfinden. Die Fehler betrafen aber nur die Doppelstock-Hochgeschwindigkeitszüge für die Staatsbahnen, die Testfahrten der Interregio-Version haben dagegen wie geplant stattgefunden.

Im Mai 2010 erhielt Bombardier von den Schweizerischen Staatsbahnen für rund 1,4 Milliarden Euro den Auftrag, 59 Doppelstockzüge mit 436 Wagen zu bauen. Sie sollen auf Inter-City-Strecken eingesetzt werden. Die Züge werden in Görlitz und im Schweizer Werk von Bombardier, in Villeneuve, gefertigt. 60 Prozent der Wertschöpfung müssen in der Schweiz erfolgen. Der erste Zug sollte 2013 ausgeliefert werden. Bis heute warten die SBB auf die Züge. Dabei sah der Vertrag im Erfolgsfall einen Anschlussauftrag über weitere 100 Züge für die Schweiz vor. (szo/sb)

