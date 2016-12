Pleiten, Pech und Pannen Weihnachten ist vorbei, Silvester naht. Zeit für einen gehässigen Jahresrückblick.

© Montage: Sebastian Schultz

Das Leben ist eine Achterbahnfahrt, wir rasen von Party zu Party, liebe Leserinnen und Leser. Kaum ist die eine Feierlichkeit überstanden, wartet schon die nächste; nach den Weihnachtsfeiertagen geht es stramm auf Silvester zu. Der Start ins neue Jahr ist das Looping unserer Achterbahnfahrt: Steil hinauf rasen, über Kopf stehen, wieder auf dem Hosenboden landen.

Lassen Sie uns die Zeit bis zum Überschlag nutzen, um unseren Blick noch einmal auf das Jahr 2016 zu richten – bevor der Salto beginnt, der all unsere Erinnerungen hinfort schleudern und uns ins neue Jahr tragen wird. Als gehässiger Zeitgenosse serviere ich Ihnen Pleiten, Pech und Pannen, für das Positive sind meine Kollegen zuständig.

Eine dieser Pleiten ist die Posse um den Posten des Riesaer Wirtschaftsförderers. Es lief schief, was schief laufen konnte. Erst gab es heftige Diskussionen um die Bezahlung der neu eingeführten Stelle, dann annoncierte die Stadtverwaltung den Posten nur in regionalen Publikationen und bekam dafür Kritik aus dem Stadtrat, später schrieb man die Stelle überregional aus und fand Anfang des Jahres dann auch einen Wirtschaftsförderer, trennte sich aber bereits Ende September von ihm. Marco Müller (CDU) blinkte links, Gert Rönnau rechts – einer musste aussteigen. Blöd, wenn ein Förderer nicht das fördern will, was dem, der die Stelle erschaffen hat, vorschwebt. Beinahe Zustände wie am Berliner Flughafen. Einziges Trostpflaster: Riesa stand mit diesem kurzen Arbeitsverhältnis nicht allein da, Gröditz erlebte mit seinem Kämmerer ein ähnliches Malheur.

Eine Pleite der finanziellen Art gab es für eine Riesaerin, die sich bei einem Datingportal in einen Scheich verliebte und ihm Geld zukommen ließ. Man meint, der Scheich müsste so viel Gold haben, um damit einen Wolkenkratzer füllen zu können. Doch da hinter der erfundenen Identität ein ausgefuchster Hartz-IV-Empfänger steckte, residierte der Scheich nicht in einer goldenen Villa in Abu Dhabi, sondern in einem Wohnheim in Dresden.

Pannen bei der Sächsischen Zeitung

Auch die SZ erlebte einige Pannen. Zwischen Rechtschreibfehlern und vergessenen Wörtern finden sich zwei einprägsamere Missgeschicke. Wie es sich für einen guten Chef gehört, geht er auch in dieser Kategorie voran. Eines fröhlichen Tages tippte er statt „Stadt Riesa“ über die Stadtseite unserer Lokalausgabe „Stahl Riesa“. Ob in Gedanken oder im Fußballfieber, es gibt schlimmere Pannen. Beispielsweise die Kolumne, in der ich Strehla für seine tolle Bilanz beim Städtewettbewerb lobte und Riesa für seine Erfolglosigkeit verspottete – drei Tage, nachdem Riesa einen Preis gewonnen hatte. Ich hatte die Auszeichnung für die Elbestadt übersehen, da sie ganz unten in der Pressemitteilung stand und ich nicht weit genug hinunterscrollte. Zur peinlichen Berührung gesellte sich der berechtigte Rüffel des Stadtsprechers.

Peinlich war auch das Feuerwerk zum Stadtfest. Weil die Kinder meist schon im Bett liegen, wenn das große Feuerwerk startet, organisierten die Veranstalter den Kleinen eine eigene Feuershow. Doch Show ist reichlich übertrieben, das Feuerwerk ging kaum ein paar Minuten, gefühlt waren es nur Sekunden. Die Kinder weinten, die Eltern fluchten, die Organisatoren zeigten auf den Pyrotechniker.

Auch 2016 war wieder ein aufregendes Jahr, doch unsere Achterbahnfahrt endet hier. Wir hätten an dieser Stelle noch über den Breitbandausbau sprechen können, für den ein Gutachten nötig war, das, als es endlich vorlag, nicht mehr den Förderrichtlinien entsprach, weshalb wieder ein neues her musste. Wir hätten uns über den Radweg in Zeithain oder vier Stromausfälle amüsieren können. Doch das Jahr hat nur 365 Tage, diesmal sogar 366, und dieser Text nur 100 Zeilen. Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist. Schauen Sie selbst, was Sie noch im Bild entdecken oder was Ihnen Witziges im Gedächtnis klebt. Aber denken Sie schnell, das Looping naht.

Nächstes Jahr kann wohl kaum gehässiger werden.

