Plauschen und feilschen

Schallplatten sind wieder gefragt, beobachtet Trödler Franz Neubauer (links). Daniel Weck (rechts) und Elisabeth Geppert handeln wie er gerne mit Einzelstücken. © andré schulze

Jegliches hat seine Zeit. Davon können nicht nur die Puhdys ein Lied singen. Auch Franz Neubauer aus Ullersdorf, der sei 1962 Stammgast auf Trödelmärkten ist, weiß genau, dass Trends kommen und gehen. Schallplatten etwa sind seit fünf bis sechs Jahren wieder beliebt, hat der passionierte Trödler beobachtet. „Auch Schallplattenspieler suchen die Leute häufiger“, sagt Franz Neubauer. Ihn freut, dass er in den Jahren, in denen sich kaum jemand für die schwarzen Scheiben interessierte, viele erstanden hat. Erfahrung macht sich in seinem Metier bezahlt.

Doch obwohl Schallplatten wieder höher im Kurs stehen, haben es viele Händler nicht leichter. „Die Umsätze sind von Jahr zu Jahr schlechter geworden“, sagt Franz Neubauer, der in Region Niesky regelmäßig ganze Märkte organisiert. Ein Grund dafür ist die Konkurrenz aus dem Internet. Viele sind nicht mehr auf einen physischen Markt angewiesen. Ausgemustertes lässt sich auch über das Internet verkaufen und falls nötig auch in andere Länder verschicken. „Die neuen Medien machen den Trödlern ganz schön zu schaffen“, sagt Franz Neubauer.

Dabei schätzt er an seinem Gewerbe, dass alles angefasst und beschnuppert werden kann. Aufgehübschte Fotos gibt es am Stand nicht. Es wird alles so gekauft wie gesehen. Plaudern und feilschen – davon und dafür lebt Franz Neubauer. Er verkaufe nicht nur Gegenstände, sondern immer auch Geschichten, sagt er. Oft sind es Einzelstücke. Für einen guten Trödelmarkt braucht es aus Sicht des Ullersdorfer Händlers Plunder wie Kuriositäten.

Dass sich diese Mischung gut verkaufen lässt, haben auch andere schon festgestellt. Ob „Trödelking“ oder „Trödeltrupp“ – im Fernsehen widmen sich ganze Serien dem Feilschen auf dem Flohmarkt. Das Geld liegt auf dem Dachboden oder im Keller, werde häufig suggeriert. Doch in der Realität zeige sich oft ein anderes Bild, erzählt Franz Neubauer. Dass er als Veranstalter eines Trödelmarktes viele Kosten habe, die er auch wieder einspielen muss, werde manchmal übersehen. Nicht nur das Drucken der Plakate kostet, auch für das Aufhängen verlangen die Kommunen Geld.

Dabei ist Franz Neubauer mitunter froh, wenn er Gebühren zahlen darf. Denn längst nicht alle Kommunen genehmigen regelmäßig Trödelmärkte an Sonntagen. Das Sächsische Sonn- und Feiertagsgesetz werde je nach Stadt und Behörde recht unterschiedlich ausgelegt. Aber auf eine Genehmigung sind Händler wie er nun mal angewiesen, um an den Sonntagen Flohmärkte zu organisieren. Ab dem nächsten Jahr will der Ullersdorfer aber ohnehin kürzer treten. Plakate drucken, aufhängen und abnehmen – all das mache viel Arbeit und er werde nun mal nicht jünger, so der 70-Jährige.

Diese Tage bereitet Franz Neubauer den Trödelmarkt am übernächsten Wochenende auf der Kulturinsel Einsiedel vor. Die hohe Zahl Anmeldungen stimmt ihn zuversichtlich. „Das wird gut“, sagt er. Die Stände neben seinem werden längst von der nächsten Generation betreut. Etwa von Daniel Weck aus Görlitz. Der 24-jährige Bäcker trödelt selbst schon zehn Jahre. Dabei stehe weniger das Geld, als der Spaß im Vordergrund. Von Franz Neubauer, erzähltDaniel Weck, könne er noch viel lernen. So hat er in der Vergangenheit seine Tische oft zu voll gestellt oder aber die Preise zu hoch angesetzt. Eigene Märkte organisieren will der junge Görlitzer aber nicht. „Das ist noch zu früh. Ich bin lieber Händler“, sagt Daniel Weck.

Auch Franz Neubauer will sich künftig wieder mehr auf das Verkaufen konzentrieren. „Das Handeln macht doch Spaß“, sagt er. Dass viele Verkäufer auf Trödelmärkten sitzen und nur dann mit dem Kunden sprechen, wenn der nach einem Preis fragt, kann der Ullersdorfer nicht verstehen. „Ich bin auch mit 70 noch präsent und stehe am Stand“, sagt er. Ein Verkäufer müsse seine Ware schließlich präsentieren. Das gelte für den Flohmarkt genau wie wie für den Einzelhandel.

