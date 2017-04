Platzverweis für Heppner Budissa holt im Kellerduell beim FSV Luckenwalde einen Punkt. Die Zuschauer sehen dabei ein „Spiel zum Abgewöhnen“.

Kurz vor dem Abpfiff sieht der Bautzener Tobias Heppner (links) die Gelb-Rote Karte und darf duschen gehen. Seine Einwände und die von Martin Hoßmang (rechts) in Richtung Schiedsrichter Florian Lechner fruchten nicht. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Beide Trainer waren sich nach dem 0:0 im Regionalliga-Kellerduell zwischen dem FSV 63 Luckenwalde und der FSV Budissa Bautzen einig, dass dieser Satz auch beim Fußball immer mal wieder zutrifft. Was die 434 Zuschauer am Freitagabend geboten bekamen, brachte Ingo Kahlisch, Coach der Gastgeber, mit einem Satz auf den Punkt: „Ein Spiel zum Abgewöhnen.“

Glaubt man beiden Übungsleitern, so waren sie mit dem einen Zähler dennoch zufrieden, obwohl sie vor dem Anpfiff unisono betont hatten, unbedingt gewinnen zu müssen. Allerdings traf das eher auf die Budissen zu, die als Vorletzter zwei Punkte hinter den Brandenburgern (16.) stehen, die zudem ein Spiel weniger absolviert haben. Letztlich könnte es für Bautzen eine Zitterpartie über das Ende der Regionalliga-Serie hinaus werden. Rutscht Budissa noch auf den letzten Platz ab und es steigt kein NOFV-Verein aus der 3. Liga ab, würde der Ausgang der Aufstiegsspiele der Regionalliga-Meister über den Verbleib in der vierthöchsten Spielklasse entscheiden.

Dieses Gefühl kennen die Luckenwalder. Die Vorsaison hatten sie als Tabellen-16. abgeschlossen und waren nur in der 4. Liga verblieben, weil der FSV Zwickau den Drittliga-Aufstieg gepackt hatte. Kahlisch sprach sich und seinem Kollegen Mut zu: „Die Chancen, dass wir uns in der kommenden Regionalliga-Saison hier wiedersehen, stehen nicht so schlecht.“

Budissa-Offensive ohne Druck

Die 90 Minuten im Werner-Seelenbinder-Stadion Revue passieren zu lassen, dauert nicht lange. Die erste Offensivaktion verzeichneten die Gastgeber durch Jose Raimundo Silva Magalhaes, der knapp verzog (14.). Eine Viertelstunde später zielte der Brasilianer genauer, aber Bautzens Keeper Norman Wohlfeld parierte stark. Von den Spreestädtern kam offensiv so gut wie nichts. Erst in der 35. Minute sorgte Kapitän Martin Kolan mit einem Kopfball für ein Achtungszeichen.

Kurz vor dem Pausenpfiff musste Wohlfeld gegen Bilali klären (43.). In der zweiten Halbzeit passierte noch weniger. Quentin Fouleys Schussversuch in Richtung Bautzener Tor (49.) und die verpasste Chance von Maik Salewski (50.) waren für lange Zeit die letzten nennenswerten Höhepunkte. Erst fünf Minuten vor dem Abpfiff kam Luckenwalde zu einer Möglichkeit durch Soltanpour. Budissas Verteidiger Tobias Heppner sah nach wiederholtem Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte (87.).

„Für uns war es das dritte Spiel in sechs Tagen, nach dem Wechsel ging fast nichts mehr“, resümierte Kahlisch. Torsten Gütschow war froh, „dass diesmal die Null auch hinten stand“. Der 54-Jährige wertete den Punkt als Erfolg, auch wenn er nach fünf Spielen (zwei Remis, drei Niederlagen) weiter auf den ersten Sieg wartet. „Meine Mannschaft hat zuletzt dreimal infolge verloren, daher denke ich, dass uns der Zähler richtig gut tut und uns Selbstvertrauen für das Heimspiel gegen Nordhausen gibt.“

Vor dem Spiel hatte Geschäftsführer Sven Johne informiert, dass die Zulassungsunterlagen für die kommende Saison fristgemäß dem Verband übermittelt wurden. Er vermied es allerdings, sich bei dieser Aussage auf eine Liga festzulegen.

Budissa: Wohlfeld - Kolan, Patka, Hausdorf, Heppner - Kloß (87. Iliadis), Hoßmang, Milde (64. Müller), Salewski - Rosendo und Nemec (76. Sisler).

