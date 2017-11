Platznot in Neuliebel Die Feuerwehr sollte ein neues Löschfahrzeug erhalten. Dieses würde aber nicht in das Depot passen.

Blick auf das doch recht kleine Feuerwehrgerätehaus in Neuliebel. Die enge Toreinfahrt macht die Neuanschaffung eines modernen Fahrzeuges unmöglich. © andré schulze

Neuliebe. Freude und Leid liegen bei den Kameraden der freiwilligen Feuerwehren oft dicht beieinander. Das zeigt sich auch im aktuellen Fall der Florianjünger in Rietschen und Neuliebel. Seit Jahren rücken die Wehrleute in Neuliebel mit ihrem Barkas (B 1000) zu den Einsätzen aus. Und der Zahn der Zeit hat auch an diesem Auto Spuren hinterlassen. Die Gemeinde Rietschen hatte die Beschaffung eines modernen Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die Ortswehr Neuliebel bereits in den Haushalt eingeplant. Grundlage für die Neuanschaffung bildete der Brandschutzbedarfsplan. Die Einsatzkräfte aus Neuliebel wollen und können dieses Fahrzeug allerdings nicht verwenden.

Durch die baulichen Gegebenheiten des Feuerwehrgerätehauses kommt ein solches Löschfahrzeug nicht infrage, da es höhenmäßig nicht durch die Toreinfahrt passen würde. Einzige Alternative wäre ein Mehrzweckfahrzeug mit einem individuellen Aufbau. Mit diesem Fahrzeug bekäme man allerdings nicht alle benötigten Einsatzmittel transportiert. Die Kameraden aus Neuliebel haben sich in Absprache mit dem Gemeindewehrleiter und der Verwaltung darauf festgelegt, den bislang genutzten B 1000 zu behalten. Das Fahrzeug soll nun grundhaft überholt und geringfügig aufgerüstet werden, um für die kommenden Jahre einsatzbereit zu bleiben.

Um die bereits eingeplanten Mittel nicht verfallen zu lassen, hat der Gemeinderat Rietschen in seiner Sitzung am Montag dieser Woche stattdessen die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Gemeindefeuerwehr Rietschen einstimmig beschlossen. Mit diesem Fahrzeug, welches je nach Hersteller als Sieben- oder Neunsitzer angeboten wird, können nachalarmierte Einsatzkräfte schnellstmöglich zum Einsatzort transportiert werden. Im Bedarfsfall können aber auch einzelne Sitzmodule ausgebaut und benötigte Technik wie ein Schneidsatz, der bei Verkehrsunfällen zum Einsatz kommt, befördert werden. Zudem soll der MTW von den derzeit 20 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr für Fahrten zu Feuerwehrwettkämpfen und der aktiven Abteilung zur Beförderung zu Lehrgängen verwendet werden.

Das neue Fahrzeug soll dann nach seiner Übergabe an die Feuerwehr im Gerätehaus Rietschen stationiert werden.

