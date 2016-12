Platzmangel in der Oberschule Angeblich müssen Arbeiten auf dem Gang nachgeschrieben werden. Eltern rufen um Hilfe und werfen der Stadt vor, die Schule zu vernachlässigen.

Das Haus ist zu klein für die Anzahl der Schüler, finden Elternvertreter. Sie haben den Eindruck, dass die Schule von der Stadt benachteiligt wird, und fordern eine schnelle Sanierung. © Norbert Millauer

Wir werden links liegen gelassen. Diesen Eindruck haben einige Eltern, deren Kinder die Oberschule in Kötzschenbroda besuchen. Denn obwohl sie sich schon mehrfach bei der Stadt beschwerten, haben sich die räumlichen Bedingungen an der Schule nicht verbessert.

„Ein großes Problem ist der Platzmangel“, sagt Yvonne Henning, Vorsitzende des Elternrates. Ihre Tochter besucht die 9. Klasse der Oberschule in der Hermann-Ilgen-Straße. In den Klassenzimmern sei es viel zu eng. Weil es insgesamt zu wenig Räume gibt, werden die zehnten Klassen zum Teil im Gebäude der Grundschule nebenan unterrichtet, sagt Henning.

Doch die Grundschule hat andere Pausenzeiten. Für die Oberschüler bedeutet das, dass es mitten in ihrem Unterricht plötzlich klingelt und auf den Gängen vor der Tür laut wird. Besonders störend sei das, wenn Kontrollen geschrieben werden und die Schüler sich eigentlich stark konzentrieren müssten.

Außerdem ist die Schule Integrationsschule. Das heißt, dort lernen auch Kinder, die sonderpädagogisch gefördert werden. Doch einen extra Raum für den Förderunterricht gibt es laut Henning nicht. „Die Sozialpädagogin muss in die Bibliothek ausweichen“, sagt die Elternratsvorsitzende. Vor kurzem hat sie von Schülern erfahren, dass sie Arbeiten auf dem Gang nachschreiben mussten, weil im Klassenzimmer kein Platz war.

In der Schule selbst hält man sich bedeckt. Zwar seien die Räumlichkeiten nicht großzügig, aber man käme klar, heißt es. Und dass Arbeiten auf dem Gang geschrieben werden, hätte es an der Schule bisher nicht gegeben. Mit der Stadt sei man in Gesprächen zu Sanierungsmöglichkeiten.

Vielleicht hält sich die Schule mit Kritik zurück, weil man es sich mit der Stadt nicht verscherzen will. Die letzte Schulleiterin jedenfalls hat die Schule verlassen. Angeblich wegen Unstimmigkeiten mit der Stadt. Seit dem hat die Oberschule nur eine kommissarische Schulleiterin.

Die verärgerten Eltern sind da offener mit ihrer Kritik . Vor allem die Mittelverteilung für Schulsanierungen finden sie ungerecht. „Nach meiner Recherche sind in das Gymnasium Luisenstift in den letzten zehn Jahren 18 Millionen Euro geflossen“, sagt Henning. Grundschule und Oberschule Kötzschenbroda hätten zusammen in derselben Zeit nur 300 000 Euro bekommen.

Die Stadt verweist darauf, dass es einen Schulentwicklungsplan gibt, der im Mai 2014 vom Stadtrat beschlossen wurde. Für den Plan sei der bauliche Zustand aller Schulgebäude und Schulturnhallen erfasst worden, teilt Stadtsprecherin Ute Leder mit. Es wurde ermittelt „dass zum Beispiel der Bedarf am historischen Luisenstift-Gebäude höher war, als zum Beispiel an der Oberschule Kötzschenbroda“, so Leder. Die Oberschule rutschte deshalb auf der Prioritätenliste weiter nach hinten.

Genau genommen an das Ende der neun Punkte langen Liste. An anderen Schulen sind die Baumaßnahmen bereits abgeschlossen, etwa die Erweiterung von Grundschule und Hort in Naundorf und die Sanierung der Außenstelle des Lößnitzgymnasiums. 2017 soll der Luisenstift-Altbau saniert werden und die Schiller-Schule einen neuen Hort bekommen. Für die Oberschule Kötzschenbroda plant die Stadt eine Sanierung bis 2023.

Das liegt daran, dass die Schule im Sanierungsgebiet Radebeul-West liegt, für das ein Gesamtkonzept erarbeitet wird. Den Eltern dauert das aber zu lange. Denn nicht nur der Platzmangel ist ein Problem an der Schule. Bei den Toiletten geht die Mängelliste weiter. Die liegen nämlich außerhalb des Schulgebäudes. „Wenn da mal einem Schüler während der Unterrichtszeit etwas passiert, kriegt es keiner mit“, sagt Henning.

Im Sommer war die Idee aufgekommen, auf dem Schulgelände Container aufzustellen, um kurzfristig mehr Räume für den Unterricht zu schaffen. Die Stadt aber möchte keine weiteren Provisorien schaffen. Das binde nur Zeit, Geld und Kapazitäten, sagt Sprecherin Leder. Stattdessen müsse das Hauptaugenmerk auf einer tragfähigen Gesamtlösung liegen. Die Stadt hat im Vorjahr ein Nachbargrundstück gekauft, auf dem das Schulgelände erweitert werden soll. Die jetzige Schülergeneration wird davon wohl allerdings nichts mehr haben.

