Platz zwei vorm Cupfinale Beim Schülercup des Deutschen Skiverbandes hatte ein Schirgiswalder nach einem schwierigen Start die Nase vorn.

Ski alpin. Am letzten Wochenende fanden wieder drei Rennen des Schülercups des Deutschen Skiverbandes (DSV) statt. Bei sehr gutem Wetter und auf einer perfekt präparierten Piste standen zwei Riesentorläufe und ein Slalom im Skigebiet Jenner am Königssee auf dem Programm. Am Sonnabend unterschätzten alle Favoriten den schwer zu fahrenden Hang. So erwischte es auch den Schirgiswalder Severin Thiele bereits im ersten Durchgang. Nachdem er die schwierigsten Passagen recht gut gemeistert hatte, blieb Thiele mit dem Arm an einem Tor hängen und schied aus.

Beeindruckt von diesem Erlebnis fuhr Thiele, der für den SC Rugiswalde startet, am Sonntag im zweiten Riesenslalom des Wochenendes zu verhalten. Immerhin konnte er mit einem guten zweiten Lauf noch auf den siebenten Platz vorfahren.

Am Montag folgte ein Slalom – Severins Lieblingsdisziplin. Im ersten Durchgang fuhr er die schnellste Zeit und konnte sich nach dem zweiten Lauf immerhin über die Bronzemedaille freuen. Nach diesen Ergebnissen geht Thiele nun als Zweitplatzierter in der Gesamtwertung des DSV-Schülercups in das Finale in gut zwei Wochen. (tt)

