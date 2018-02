Platz unbespielbar: Derby fällt aus Es sollte das erste fußballerische Highlight des Jahres werden, jetzt wurde es abgesagt: Das Lokalderby zwischen Stahl Riesa und dem Großenhainer FV fällt aus.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Riesa/Großenhain. Es sollte das erste fußballerische Highlight des Jahres werden, jetzt wurde es abgesagt: Das Lokalderby der Fußball-Landesliga am heutigen Sonnabend zwischen Stahl Riesa und dem Großenhainer FV fällt aus.

Eine Platzbegehung am Freitagnachmittag hatte ergeben, dass der Platz in der Feralpi-Arena in Riesa aufgrund der Witterungsbedingungen, insbesondere des gefrorenen Rasens, nicht bespielbar ist. Ein neuer Termin für das Spiel steht noch nicht fest. (rt)

