Platz schaffen fürs neue Gerätehaus Der Neubau ist im aktuellen Brandschutzbedarfsplan der Stadt Radeburg geplant. Er ist nicht die einzige Investition. Eine Zwischenbilanz.

Mirko Trentzsch, der stellvertretende Großdittmannsdorfer Wehrleiter, vor dem Gerätehaus. Noch muss das seinen Zweck erfüllen. Doch in der Nachbarschaft lässt die Stadt bereits Baufreiheit schaffen. Kommt der Fördermittelbescheid vom Landkreis, könnte der Startschuss für den Bau des neuen Feuerwehrhauses noch in dieses Jahr fallen. © Norbert Millauer

Wenn die Radeburger Ortswehren alarmiert werden, gehören die Großdittmannsdorfer meist zu denen, die mit guter Besetzung ausrücken. Und das selbst tagsüber in der Woche, wie Stadtwehrleiter Marcus Mambk weiß. „Die Großdittmannsdorfer sind personell gut ausgestattet.“ Das trifft ebenso auf die Ausrüstung zu. Wie bei den anderen fünf Ortsteilwehren übrigens auch. „Radeburg hat in den vergangenen Jahren im Schnitt 40 000 Euro pro Jahr in Bekleidung und Technik investiert“, lobt der Stadtwehrleiter, der für die Unabhängige Liste Radeburg selbst im Stadtrat sitzt. „Selbst im Vorjahr gab es trotz der geänderten Förderbedingungen keine Abstriche.“ Auch für Ausbildungsmaßnahmen stelle die Stadt regelmäßig das benötigte Geld zur Verfügung. So konnten allein 2016 vier Kameraden den Lkw-Führerschein machen.

Im Brandschutzbedarfsplan, den die Stadträte im Oktober 2013 beschlossen haben, wurden aber auch Investitionen in Gebäude und Fahrzeuge festgeschrieben. Im Jahrestakt. „Die genannten Jahreszahlen sind allerdings mehr eine Orientierung.“ Schließlich ist Radeburg beim Kauf von Fahrzeugen und den geplanten Neubauten von Fördermitteln abhängig.

So auch in Großdittmannsdorf, wo das Gerätehaus längst zu klein geworden ist. Im Brandschutzbedarfsplan wurde ein Neubau daher bereits für 2015 anvisiert. Nun hoffen der Stadtwehrleiter und die Großdittmannsdorfer Kameraden, dass die Arbeiten dieses Jahr beginnen und 2018 abgeschlossen werden können. Die notwendigen Vorbereitungen auf dem Areal in unmittelbarer Nachbarschaft zum derzeitigen Gerätehaus sind jedenfalls in vollem Gang. Die ehemalige Kaufhalle und die Garagen wurden bereits abgerissen. Noch fehlt aber der Fördermittelbescheid vom Landkreis.

Die Verzögerung in Großdittmannsdorf hat aber durchaus auch einen positiven Aspekt. „Mit den im Vorjahr geänderten Förderkriterien steht zwar die gleich Summe wie bisher zur Verfügung, das Geld fließt aber nur noch in neue Fahrzeuge und in Baumaßnahmen“, sagt Marcus Mambk. „Das kommt uns zugute. Denn statt mit 235 000 Euro kann die Stadt für den Neubau des Gerätehauses jetzt mit 360 000 Euro Fördermitteln rechnen.“ Gebaut werden soll dafür ein Haus mit zwei statt bisher einem Stellplatz. „Neben dem Löschfahrzeug der Großdittmannsdorfer könnte dann dort auch das Tanklöschfahrzeug aus Radeburg untergebracht werden“, sagt der Stadtwehrleiter. Ursprünglich war dessen Umzug erst mit der Anschaffung einer Drehleiter in Radeburg geplant. „Aber anders als in Großdittmannsdorf gibt es in Radeburg immer wieder Probleme, die Fahrzeuge zu besetzen. Bei einem Einsatz auf der Autobahn brauchen wir aber unbedingt das Tanklöschfahrzeug mit draußen.“ Der Schlauchturm neben dem alten Gebäude soll übrigens auch künftig weiter genutzt werden. Gebaut werden soll laut dem aktuellen Plan auch in Berbisdorf. Dort laufe derzeit allerdings noch die Suche nach einem geeigneten Standort.

Investiert wurde dagegen seit 2013 bereits in zwei neue Fahrzeuge: einen Mannschaftstransportwagen für Berbisdorf und einen Einsatzleitwagen für Bärnsdorf. „Als Nächstes wäre jetzt eigentlich ein neues Löschgruppenfahrzeug für Volkersdorf an der Reihe“, sagt der Stadtwehrleiter. Denn das jetzige hat kein Wasser an Bord, „was nicht optimal ist“. Nicht weniger dringend wird allerdings eine Drehleiter benötigt. „Wir haben zunehmend Bauten, wo sie bei Einsätzen erforderlich ist“, sagt der Stadtwehrleiter. Beim Mitras-Brand nach Weihnachten waren sogar zwei im Einsatz. „Das neue Lidl-Logistikzentrum nimmt zunehmend Gestalt an und in Radeburg sind gleich mehrere Wohnprojekte für alte Menschen geplant.“ Trotz dieses Bedarfs geht Marcus Mambk davon aus, dass der Kauf einer Drehleiter bis 2021 ein sportliches Ziel ist. Im Plan steht sie eigentlich schon für nächstes Jahr.

zur Startseite