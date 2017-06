Platz schaffen für neues Pflegeheim Der Abriss des früheren VEB Kunstblume in Sebnitz kann starten. Es ist der erste Schritt für ein Millionenprojekt.

Die rot eingefärbten Gebäudeteile kommen weg: der Anbau links, dahinter Teile der Produktion, ganz hinten die Küche. Das Hauptgebäude des VEB Kunstblume auf der Weberstraße in Sebnitz bleibt stehen. Rechts im Bild: das Gymnasium.

Fototermin mit Förderbescheid im Hof: Staatssekretär Michael Wilhelm, Landtagsabgeordneter Jens Michel, OB Mike Ruckh (v.l.n.r.).

Sebnitz. Die Natur hat längst Besitz ergriffen von der Industriebrache. Im Hinterhof sprießt das Grün, beim Rundgang durch das Gebäude wurden Mitarbeiter der Stadtverwaltung gar schon einmal von einem Fuchs überrascht. Der wird sich jetzt ein neues Quartier suchen müssen.

In wenigen Wochen rückt der Abrissbagger auf der Weberstraße in Sebnitz an. Bis zum Winter sollen weite Teile des früheren Hauptsitzes des VEB Kunstblume nicht mehr stehen. Mit Fördermitteln des Freistaats ist der Weg jetzt frei für den seit Längerem angestrebten Teilabriss des Gebäudekomplexes. Michael Wilhelm, Staatssekretär im sächsischen Innenministerium brachte den Bescheid über 315 000 Euro diese Woche persönlich in Sebnitz vorbei. „Ein Gebäude, das nicht mehr schön aussieht und eine Gefahr darstellt, müssen wir abräumen“, sagte er. Das Geld kommt aus dem Programm zur Brachflächenrevitalisierung. Sebnitz’ Oberbürgermeister Mike Ruckh und der Landtagsabgeordnete Jens Michel (beide CDU) hatten in vielen Gesprächen um die Aufnahme des Gebäudes in das Programm geworben.

Das um 1880 vom Blumenfabrikanten Hermann Klemm erbaute Gebäude, in dem sich zu DDR-Zeiten die Verwaltung des VEB Kunstblume inklusive Musterzimmer sowie Teile der Produktion befanden, wurde im Laufe der Jahre mehrfach um Anbauten erweitert. Künftig lediglich das Hauptgebäude mit der Hausnummer Weberstraße 2 soll stehen bleiben. Der links vom Haupteingang gelegene Anbau an der Frontseite ist weniger massiv und wird abgerissen. Gleiches gilt für die mehrstöckigen Hintergelasse, in dem sich unter anderem Produktionshallen sowie im hinteren Teil an der Bergstraße Küche und Speisesaal des Betriebs befanden.

Mit dem jetzt besiegelten Teilabriss rückt das eigentliche Ziel näher. Auf dem Grundstück an der Weberstraße ist ein neues Pflegeheim mit etwa 60 Plätzen vorwiegend für demenzkranke Senioren vorgesehen. Mit diesem Plan hatte die Stadt Sebnitz die Immobilie vor zwei Jahren von einem privaten Eigentümer gekauft. Das zu erhaltende Hauptgebäude des VEB Kunstblume soll dafür um einen modernen Seitenflügel erweitert werden. Eine architektonische Studie für dieses Millionenprojekt liegt bereits vor.

Die Stadt verfolge mit dem Vorhaben drei Ziele, erklärte OB Mike Ruckh. Erstens: einen Schandfleck beseitigen und gleichzeitig ein städtebauliches Monument erhalten. Zweitens: für mehr Plätze in der Altenhilfe sorgen – bereits jetzt gibt es Wartelisten in den existierenden Seniorenheimen. Drittens: neue Jobs schaffen, die nicht exportierbar sind. Aufgrund der geografischen Gegebenheiten hat Sebnitz keinen Platz für Industrieansiedelungen. „Wir müssen deshalb im Dienstleistungssektor wachsen“, sagte Ruckh. Der Landtagsabgeordnete Jens Michel sprach sich für mehr Pflegeplätze vor Ort aus. Senioren sollten dort betreut werden, wo sie ihren Lebensmittelpunkt hatten. „Es bringt nichts, die Leute nach Dresden zu schicken.“

Bis die ersten Senioren auf der Weberstraße einziehen können, werden allerdings noch mindestens drei Jahre vergehen. Auch wenn die Abrissarbeiten bis Ende des Jahres gelaufen sind, wird die Einigung mit einem Investor und die detaillierte Planung voraussichtlich das ganze Jahr 2018 in Anspruch nehmen, erklärte OB Ruckh. Die vorliegende Architekten-Studie geht von 7,9 Millionen Euro für den Um- und Neubau aus. Die muss der künftige Betreiber des Pflegeheims stemmen – mithilfe weiterer erhoffter Fördermittel. Im Hintergrund laufen seit einiger Zeit die Gespräche mit dem DRK-Kreisverband Sebnitz als Träger des Hauses. Dessen Vorstandsvorsitzende, Rita Seidel, bekräftigte kürzlich gegenüber der Sächsischen Zeitung anhaltendes Interesse an dem Projekt.

