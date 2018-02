Platz schaffen für neuen Kreisel

,Andreas Funfack beginnt mit dem Freischneiden für den Bau des Kreisverkehrs. © Joachim Rehle

Weißkeißel/Sagar. Am Abzweig zum Grenzübergang nach Polen zwischen Weißkeißel und Sagar werden derzeit Bäume gefällt. Andreas Funfack vom Knorre Baumdienst aus Bautzen rückt dafür mit schwerem Gerät an. Hintergrund der Maßnahme ist das Vorhaben, dort einen Kreisverkehr zu errichten. Baubeginn der Ausbauarbeiten für die Straße S 127 n ist voraussichtlich für Mai 2018 geplant, teilt Nicole Wernicke vom Landesamt für Straßenwesen und Verkehr (Lasuv) mit. Die Fertigstellung des Kreisverkehres mit Verkehrsfreigabe ist für Mai 2019 geplant. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme „Verlegung nördlich Weißkeißel“ betragen rund 4 Millionen Euro, so die Lasuv-Sprecherin.

zur Startseite