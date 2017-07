Gut zu wissen Platz schaffen für Affen Der Eingang am Wildpark Osterzgebirge wird umgestaltet. Davon sollen vor allem die Besucher profitieren.

Frank Gössel, Leiter des Wildparks Osterzgebirge, steht vor der Fläche, auf welcher der bis zu 3,50 Meter hohe Affenpavillon errichtet werden soll. Im Hintergrund ist das künftige Affengehege zu sehen. © Egbert Kamprath

Bernd Lehmann greift einen Betonrasenstein, hebt ihn an und drückt die Grasbüschel raus – dann nimmt er den nächsten. Nach und nach verschwindet die Betonspur vom Rasen, der sich gleich hinter dem Eingang zum Wildpark Osterzgebirge befindet. Lehmann, der bei der Löwenhainer Firma LHT angestellt ist, schafft Platz für einen achteckigen Pavillon, der hier in den nächsten Wochen errichtet werden soll. Der Holzbau soll die Heimstatt von Kapuzineräffchen werden, die sich der Wildpark noch zulegen wird. Damit erfüllt sich dessen Leiter, Frank Gössel, einen langersehnten Wunsch. Eigentlich wollte er die Affen zu Pfingsten den Besuchern zeigen, als der Wildpark sein 20-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Fest feierte.

Doch Gössels ehrgeizige Pläne gingen nicht auf, weil die erhoffte Fördermittelzusage auf sich warten ließ. Immerhin gab es ein kleines Trostpflaster. Den Bescheid erhielt der Wildpark praktisch als Geburtstagsgeschenk. Als ihn Gössel in den Händen hielt, konnte er loslegen. Kurz danach schrieb er die verschiedenen Gewerke aus. Für alle anstehenden Arbeiten, angefangen vom Tiefbau bis hin zur Elektrik, erhielt er mehrere Angebote. In einer Zeit, in der fast alle Baufirmen volle Auftragsbücher haben, ist das keine Selbstverständlichkeit. Das weiß auch Gössel. Deshalb ist er froh, dass das so kam. Schließlich gelang es ihm so, dass die geplanten Baukosten im abgesteckten Rahmen bleiben. Das heißt: Bis jetzt sieht es so aus, dass der Bau des Affenhauses und alle anderen Arbeiten rund 68 000 Euro kosten werden. 47 000 Euro davon werden aus dem EU-Förderprogramm Leader fließen, den Rest steuern der Wildpark und die Stadt Altenberg als Träger bei.

Die jetzt begonnenen Arbeiten sollen im Oktober abgeschlossen sein. Als Erstes, Gössel geht von Ende August aus, wird das neue Kassenhaus fertig – es ist etwa dreimal so groß wie das bisherige. Mit dem will der Wildpark nicht nur die Bedingungen für das Einlasspersonal verbessern, sondern auch einen kleinen Laden etablieren, in dem Souvenirs verkauft werden sollen. Unmittelbar neben dem neuen Kassenhaus, das auch isoliert werden soll, wird eine große Tafel aufgestellt. Auf der einen Seite wird der Geländeplan des Wildparks zu sehen sein, auf der anderen ein Wanderwegeplan von Altenberg. Die Beschriftung werde es auf Deutsch und Englisch und natürlich auch auf Tschechisch geben, da der Wildpark auch im Nachbarland viele Fans hat, kündigt der Wildparkleiter an.

Der erwähnte Pavillon, der auch wärmeisoliert wird, entsteht etwa zehn Meter neben dem Kassenhaus. Damit die Besucher die lebhaften Affen gut beobachten können, werden sechs von acht Seiten aus Glas sein, erklärt Gössel. Über einen 60 mal 60 Zentimeter großen Drahtsteg, der über dem Fußweg gespannt wird, können die Affen zwischen dem Pavillon und ihrem Gehege, das einst für die Ziesel gebaut wurde, hin- und herspazieren.

Das Gatter selbst wird nicht verändert, sagt Gössel. Allerdings möchte er es innen neu gestalten. Doch das wird genauso wenig gefördert wie die notwendigen Einbauten im Pavillon. Um darauf nicht verzichten zu müssen, startete der Wildpark vor wenigen Tagen über die Ostsächsische Sparkasse eine Art Spendenaktion. Über die Initiative „99 Funken Crowdfunding“ können Freunde und Unterstützer helfen, dass der Wildpark auch dieses Vorhaben realisieren kann. „Wir benötigen 6 000 Euro“, sagt Gössel. Diese Summe ist das Ziel der Sammlung. Wird es nicht erreicht, erhalten alle Spender ihr Geld zurück – das ist der Haken an dieser Aktion. Gössel ist dennoch zuversichtlich, dass es dem Wildpark gelingt und er die Summe einspielen kann. Zeit dazu hat er bis Ende Oktober. Bis jetzt gingen auf dem Crowdfunding-Konto knapp 200 Euro ein.

Läuft alles nach Plan, kann der Wildpark im Oktober oder im November die Kapuzineräffchen zeigen. „Wir wollen uns ein Männchen und drei Weibchen anschaffen“, sagt Gössel.

Spendenkonto: Name des Kontoempfängers: 99 Funken Crowdfunding, IBAN: DE 64 300 50000 7060506412; BIC: WELADEDDXXX, Verwendungszweck: P 259 Innengestaltung neues Affengehege

