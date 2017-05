Platz schaffen für 100 neue Polizeischüler In Rothenburg wird ab 2018 ein Campus gebaut. Innenminister Ulbig will den Hochschul-Standort aufwerten.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (Mitte) besuchte am Mittwoch die Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg. Begleitet wurde er vom neuen Inspekteur der sächsischen Polizei, Reiner Seidlitz (links), und Rektor Harald Kogel (rechts). © andré schulze

Der oberste Dienstherr der sächsischen Polizei, Staatsminister Markus Ulbig, will künftig 12 000 Beamte im Dienst der sächsischen Polizei haben. Das sagte der Innenminister gestern bei einem Arbeitsbesuch an der Polizeifachhochschule in Rothenburg. Die Zahl soll zwar erst in drei Jahren erreicht sein, aber heute schon sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit es dann 12 000 gut ausgebildete Polizisten geben wird. Auf dem Weg dahin ist noch einiges zu tun, das zeigen die Pläne, die im Konferenzraum der Polizeihochschule am Mittwoch hingen. Rektor Harald Kogel spricht von einer Abstimmungsphase, die gegenwärtig durchlaufen wird. „Es gibt konkrete Vorschläge, wie der Campus der Hochschule für die Polizei in Rothenburg einmal aussehen wird“, sagte er.

Mit der Planung und baulichen Umsetzung ist der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Sib) beauftragt. Sieben Varianten haben die Ingenieuere zu Papier gebracht. „Inzwischen haben wir uns auf zwei geeinigt, die favorisiert werden“, sagt der Rektor. Ganz in die Karten schauen lassen will er sich dabei noch nicht, da noch nicht entschieden ist, welche Variante umgesetzt wird. Das Rektorat und der Sib stehen in enger Abstimmung mit der Stadt Rothenburg. Denn für sie hat der Campus große Konsequenzen, der zu einem Neubau einer Oberschule führen wird (SZ berichtete). Deshalb folgt am Freitag schon eine weitere Gesprächsrunde mit der Stadt, um sich abzusprechen, wie das Areal zwischen Gewerbegebiet und den Wohnhäusern in der Friedensstraße künftig baulich gestaltet wird.

Innenminister Markus Ulbig betonte in Rothenburg: „Sachsen braucht in den kommenden Jahren eine Vielzahl guter Polizistinnen und Polizisten. Den Grundstein haben wir mit dem Stopp des Stellenabbaus gelegt, jetzt sind wir mitten in der Anwerbung und Ausbildung. Die Investitionen in die Sicherheit unseres Freistaates werden sich für die Bürger langfristig auszahlen.“ Die Gelder dafür sind im sächsischen Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr eingeplant, versicherte der Minister. Pressesprecher Andreas Kunze-Gubsch erläutert, dass derzeit in Rothenburg drei Jahrgänge mit 348 angehenden Kommissaren studieren. „Innerhalb der nächsten drei Jahre soll die Zahl der Studienplätze für das mittlere Führungsmanagement der Polizei auf 450 steigen.“ So ein Zuwachs betrifft nicht nur den Standort an der Neiße, sondern auch Bautzen. „Bereits 2018 wird die Kapazität des zweiten Hochschulstandortes in Bautzen von derzeit 100 auf 150 Plätze erhöht“, sagt Kunze-Gubsch. In Bautzen findet der fachtheoretische Teil des ersten Studienjahres statt.

Die Herausforderung steht, nicht nur den rund 100 weiteren Polizeischülern Raum und Platz zu bieten, sondern auch die Möglichkeiten für eine fundierte Ausbildung zu schaffen. Für Rektor Harald Kogel heißt das, dass mit der Zahl der Kommissarsanwärter auch die Zahl der Dozenten und Lehrkräfte steigen muss. „Wir sind bis 2020 an Personal 22 Leute mehr“, sagt Kogel für seine Hochschule. Laut Innenministerium soll der Personalbestand an den beiden Schulen in Bautzen und Rothenburg von derzeit 134 Mitarbeitern auf 164 steigen. „Das sehen wir als unsere Herausforderung an, um gute Leute an die Neiße zu bekommen“, sagt der Leiter des Rektorratsbüros Thomas Döhler. Denn es ist nicht einfach, Fachleute an den östlichsten Rand der Republik zu locken. Im Gegensatz zu den Polizeischülern. „Hier können wir aus dem Vollen schöpfen, es gibt weit mehr Bewerber als Studienplätze“, betont Döhler. Deshalb sei ihm und dem Rektorat um den polizeilichen Nachwuchs im Land Sachsen nicht bange.

Für die Kommissaranwärter verbessert sich mit dem Campusausbau so einiges. Künftig wird jeder sein eigenes Zimmer mit Nasszelle haben. Bisher sind Zweibett-Zimmer Standard. Das bedeutet aber, dass mehr Räume zur Unterkunft gebraucht werden. Lösungen sehen so aus, dass die Lehrsäle aus den beiden Unterkunftsgebäuden verschwinden und eigene Häuser bekommen. Denn Bedarf ist an 33 Lehrsälen, wenn 450 Studenten da sind. In der Phase des Umbaus, der 2018 beginnen soll, kommt die Polizeischule nicht um Zwischenlösungen aus. Eine sieht vor, dass die Studenten in leere Wohnungen in der Südstraße ziehen. Außerdem sollen auf dem Parkplatz Raumcontainer aufgestellt werden, die vorübergehend die Lehrsäle ergänzen. Das soll alles schon zum neuen Studienjahr im Herbst passieren.

zur Startseite