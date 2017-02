Platz gesichert für ein Hochwasser Der Wasserstand der Talsperre wird seit Tagen gesenkt. Das stößt auch auf Widerspruch.

Der Pegel der Talsperre Malter liegt derzeit drei Meter unter normal. Man erwartet viel Wasser durch die Schneeschmelze. © Archiv: Kamprath

Der normale Wasserstand der Talsperre Malter liegt bei 326,5 Meter über dem Meeresspiegel. Dazu fehlen derzeit drei Meter. Enrico Büttner aus Malter wandte sich dazu an die SZ. Er kennt die Talsperre seit über 50 Jahren und ist der Meinung, dass der Wasserstand nicht so weit hätte abgesenkt werden müssen. Muscheln werden durch die Absenkung in Mitleidenschaft gezogen. Büttner hielte eine Absenkung um ein bis zwei Meter für ausreichend. Die Pläne der Landestalsperrenverwaltung sehen aber anderes vor. Was die Staumeister derzeit machen, nennen sie Vorentlastung. Das heißt freien Raum schaffen in der Talsperre für ein eventuelles Hochwasser durch die Schneeschmelze. Die Fachleute gehen davon aus, dass im Einzugsgebiet der Talsperre zurzeit 8,4 Millionen Kubikmeter Wasser in Form von Schnee liegen. Wenn diese Wassermenge langsam abtaut und in den Boden sickert, ist das kein Problem. Wenn sie aber schnell schmilzt und in die Gewässer strömt oder zusammen mit einem warmen Regen die Flüsse flutet, ist die Hochwassergefahr akut. Auf diesen Gefahrenfall wird die Talsperre Malter vorbereitet. Denn sie ist in erster Linie für den Hochwasserschutz da.

In der Malter haben insgesamt 8,8 Millionen Kubikmeter Wasser Platz. Davon sind in der Regel gut 4,4 Millionen gefüllt und 4,3 Millionen Kubikmeter frei, um ein Hochwasser aufzufangen. Derzeit sind nur knapp drei Millionen Kubikmeter Wasser im Staubecken und insgesamt 5,8 Millionen Kubikmeter frei, als Rückhalteraum für ein eventuelles Hochwasser. Angesichts der Wassermenge, die mit der Schneeschmelze kommen wird, ist es auch ohne Hochwasser kein Problem, den Wasserstand bis zum Frühjahr auf den normalen Stand zu bringen.

