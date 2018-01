Platz für Wanderer Am Ortsausgang Richtung Grünberg werden Parkflächen angelegt. Jetzt steht fest, wie das Areal aussehen soll.

Das eingezäunte Gelände am Ortsausgang von Langebrück wird teilweise zum Parkplatz umgestaltet. © Thorsten Eckert

Langebrück. Die Ortschaft will Erholungsort werden, jetzt macht Langebrück den nächsten Schritt. Am Ortsausgang in Richtung Grünberg entsteht ein Parkplatz für Wanderer und Spaziergänger. Die Ortschaftsräte haben sich jetzt auf eine Variante festgelegt.

Nach Angaben von Annett Quaß vom Büro LA 21 Landschaftsarchitektur werden an dem ehemaligen Steinbruch Stellflächen für fünf Autos eingerichtet. Hinzu kommen ein Unterstand für Wanderer sowie eine Informationstafel. Der Zaun, der in dem Bereich aufgestellt worden war, um illegalen Müllablagerungen vorzubeugen, bleibt stehen. Er wird lediglich für die Parkplätze eingerückt. Somit können dann die fünf Fahrzeuge nebeneinander entlang des Fahrweges aufgestellt werden.

„Der Platz hinter dem Zaun ist dann noch für die Mitarbeiter des Bauhofes als Lagerplatz nutzbar“, sagt die Landschaftsarchitektin. Die Biotope an der Steinbruchkante werden weiterhin durch den Zaun geschützt. Rund 22 000 Euro sollen die Arbeiten kosten. Damit ist diese Variante auch 5 000 Euro günstiger als der zweite Vorschlag. Danach sollten Parkflächen weiter in den Lagerplatz hineinragen, was einen längeren Zaun zur Folge gehabt hätte und einen größeren Flächenverbrauch.

Auf Anregung von Ortschaftsrat Bert Kaulfuß (Grüne) soll auf der Infotafel das Wanderwegenetz der gesamten Ortschaft mit aufgenommen werden. Laut Ortschaftsrat Thomas Rapp (CDU) ist fraglich, ob die Zahl der Stellplätze reicht. Man müsse darauf achten, dass sie nicht zu Anwohnerparkplätzen werden. Die Verwaltungsstelle will das kontrollieren. „Die Arbeiten werden im Frühjahr kommenden Jahres beginnen. Ich rechne damit, dass der Platz dann spätestens ab dem Sommer genutzt werden kann“, sagte der Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU).

Direkte Verbindung zum Wegenetz

Vom Parkplatz besteht eine direkte Anbindung an das Wanderwegenetz, denn in unmittelbarer Nähe führt der Rote-Graben-Wanderweg vorbei. Er war im Sommer 2013 vom Wachauer Wanderwegewart Ronny Menzel fertiggestellt worden. Der Pfad führt entlang des Baches „Roter Graben“. Drei Hinweisschilder sowie rund 40 Markierungen „Gelber Strich auf weißem Grund“ weisen den Wanderern den Weg. In Grünberg besteht Anschluss ins Seifersdorfer Tal.

Ein weiterer Parkplatz wurde bereits an der Dresdner Straße eingerichtet. In Höhe des Abzweiges Klotzscher Straße wurden zusätzliche Stellflächen geschaffen. Eine Fläche, die bisher von Sachsenforst als Holzlagerplatz genutzt worden ist, kann genutzt werden. Von dort können die Autofahrer mit einem kurzen Spaziergang die Hofewiese erreichen. Einige Stellflächen werden auch auf dem Randstreifen am Gänsefuß/Ecke Bruhmstraße geschaffen.

Langebrück hat in den vergangenen Jahren einiges für Ausflügler getan. So wurden am Bahnhof Infotafeln aufgestellt, auf denen Wanderungen rund um Langebrück zu sehen sind. Darunter sind Spaziergänge zur Hofewiese, durch den Prießnitzgrund oder zu anderen Sehenswürdigkeiten. Die Routen sind mit den Farben blau, rot und grün gekennzeichnet. Auch ein „Rundgang durch den Ort“ ist abgebildet. Auf einer Karte ist der Ort mit seinen Sehenswürdigkeiten dargestellt. Außerdem wird ein attraktiver Rundweg vorgeschlagen.

