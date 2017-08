Platz für Plakate wird knapp Vereine befürchten, dass sie wegen des Wahlkampfs nicht für ihre Veranstaltungen werben können. Die Stadt Freital dementiert.

Wie hier in einer Großstadt füllen sich auch in der Freitaler Region die Laternenmasten mit Wahlplakaten. © Symbolfoto: dpa

Die Straßen werden immer bunter. Seit dem 12. August dürfen die Parteien an Straßen und Plätzen Werbung für die Bundestagswahl Ende September machen. Die zunehmende Platzknappheit an den Laternen sorgt nun aber für Unmut bei Freitaler Vereinen. So hat der Windbergbahn-Verein Sorge, dass nur wenige Menschen vom Gitterseer Bahnhofsfest am 2. und 3. September erfahren. Auf der Internet-Plattform Facebook schreiben die Vereinsmitglieder: „Auch unsere Veranstaltungen sind von einem wichtigen demokratischen Ereignis der Bundestagswahl 2017 betroffen.“ Dies äußere sich vor allem darin, dass dieses Jahr nur sehr eingeschränkt Plakate zur Werbung aufgehängt werden dürfen. „Nahezu alle infrage kommenden Plakatierungsstellen sind exklusiv für Wahlplakate reserviert.“

Ähnliches berichten auch Mitglieder des Pesterwitzer Kunst- und Kulturvereins, Hauptveranstalter des Pesterwitzer Herbst- und Weinfestes, das in diesem Jahr vom 15. bis 17. September stattfindet. Auf Anfrage bei der Freitaler Stadtverwaltung soll ihnen gesagt worden sein, dass wegen der Bundestagswahl keine anderen Plakate außer Wahlwerbung aufgehängt werden dürfen.

Die Stadt dementiert. „Die Aussage, dass jegliche Plakate außer Wahlwerbung in den nächsten Wochen in Freital nicht aufgehängt werden dürfen, ist falsch“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. Selbstverständlich könnten aus Gründen der Verkehrssicherheit Plakatierungen während der Wahlkampfzeit abgelehnt werden. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn Plakate die freie Sicht auf die Straße behindern oder zu viele Plakate an einem Mast für Ablenkung sorgen.

Die Stadt lässt deshalb weniger Veranstaltungsplakate als sonst zu, macht dabei aber einen Unterschied zwischen den Events. Für Vereine, lokale beziehungsweise gemeinnützige Veranstaltungen, zum Beispiel das Gitterseer Bahnhofsfest, das Weinfest in Pesterwitz, das Seifenkistenrennen in Kleinnaundorf, Veranstaltungen von Jugendklubs, das Windbergfest und so weiter, sei trotzdem weiterhin in der Wahlkampfzeit mit Genehmigung eine Plakatierung möglich, so Weigel. Für Agenturen und Veranstalter anderer Events gebe es hingegen nur eine eingeschränkte Möglichkeit der Plakatierung. Dies sei den entsprechenden Personen bekannt und werde auch akzeptiert.

